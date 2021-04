English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 13.4.2021 klo 15.00



NoHo Partnersin maaliskuun 2021 liikevaihto oli noin 4,2 miljoonaa euroa



NoHo Partners Oyj:n maaliskuun 2021 liikevaihto oli noin 4,2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 20 prosenttia vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liikevaihdosta lähes puolet muodostui maaliskuun ensimmäisen viikon myynnistä ravintoloiden ollessa auki Suomessa ja loput 47 ravintolan take away -myynnistä.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Maaliskuussa voimaan tulleen ravintolasulun myötä noin 200 ravintolaamme oli suljettuina, ja jatkoimme työntekijöidemme lomautuksia. Nopeilla toimilla ja yhteistyössä henkilökuntamme kanssa pystyimme minimoimaan sulkutilan negatiiviset vaikutukset. Liiketoiminnan alasajosta johtuen maaliskuun liiketoiminnan operatiivinen kassavirta jäi selkeästi negatiiviseksi, mutta arviomme mukaan osa tästä palautuu Suomen valtion vielä käsittelyssä olevien korvausten myötä. Näin ollen, maaliskuun ja ensimmäisen kvartaalin lopulliset tulokset pystymme arvioimaan vasta myöhemmin. Likviditeettimme olemme turvanneet ajamalla burn raten mahdollisimman alas, kun samalla valmistaudumme liiketoimintamme vaiheittaiseen avaamiseen toukokuun alusta alkaen. Koska liiketoimintaympäristömme on edelleen epävakaa ja valtiovallan päätöksenteko vaikeasti ennustettavaa, olemme varautuneet myös tilanteen mahdolliseen pitkittymiseen muun muassa myymällä osan Eezy-omistustamme ja vahvistamalla kassatilannettamme.”



Huhtikuun 2021 liikevaihdon kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen yhteydessä 11.5.2021.



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolayhtiö. www.noho.fi