NioBay nomme Mathieu Savard à son conseil d'administration

MONTRÉAL, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Mathieu Savard à titre d'administrateur de la Société à compter du 13 avril 2021.



M. Savard est actuellement président de Minière Osisko Inc. (« Minière Osisko »). M. Savard détient un baccalauréat en sciences de la terre de l'Université du Québec à Montréal et a été un membre clé de l'équipe de Virginia qui s’est vu décerner le prix du Prospecteur de l’année en 2004 par l’Association de l’exploration minière du Québec (« AEMQ ») et le prestigieux prix Bill Dennis de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (« PDAC ») en 2006 pour souligner la découverte du gisement aurifère Éléonore; il faisait aussi partie de l’équipe de gestion et d’exploration de Minière Osisko qui a reçu le prix de la Découverte de l’année de l’AEMQ en 2017 pour la découverte du gîte Lynx à Windfall au Québec. M. Savard est président du conseil et administrateur de l'AEMQ. Minière Osisko a récemment publié une mise à jour positive de l’ÉÉP pour le projet Windfall.

Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay, a déclaré: « Mathieu a vraiment joué un rôle important dans le développement du projet Windfall de Minière Osisko et Mathieu contribuera techniquement et stratégiquement au développement de nos projets. Son expérience et son savoir-faire sera un atout pour notre conseil d’administration. Spécifiquement, l'ajout de Mathieu renforcera la capacité de notre équipe à se connecter avec les parties prenantes locales pour nos projets James Bay et Crevier. »

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de durabilité, de gouvernance et d'inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction ou d'autres facteurs changeraient, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

