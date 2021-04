2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Segmendid (EURm) Q1/21 Q1/20 yoy Supermarketid 133,9 118,3 13,2% Kaubamaja 18,4 21,1 -13,1% Autokaubandus 36,2 33,1 9,5% Jalatsikaubandus 1,0 1,6 -38,5% Kinnisvara 1,2 1,3 -7,7% Müügitulud kokku 190,8 175,5 8,7% Supermarketid 1,5 3,4 -56,4% Kaubamaja -1,7 -1,0 75,1% Autokaubandus 1,2 0,3 344,1% Jalatsikaubandus -0,6 -0,9 -34,5% Kinnisvara 2,5 2,7 -5,7% IFRS 16 -0,7 -0,3 125,8% Maksueelne kasum kokku 2,2 4,1 -47,1%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 190,8 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 175,5 miljonit eurot, oli kasv 8,7%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga suurenes 0,4 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,9 miljoni euroga.

Sarnaselt aasta varasemale lõppes 2021. aasta esimene kvartal koroonakriisi piirangutest tulenevate jalatsisegmendi, kaubamajade tööstuskaupade ning I.L.U. müügipindade sulgemisega. Erinevalt aasta tagusest toimus sel aastal sulgemine varem – 11. märtsil, aasta varem suleti tööstuskaupade kauplused 27. märtsil, andes selle võrra tugevama hoobi moekaupade hooajamüükidele. Sel korral olid Grupi e-poed tellimuste mahu järsuks kasvuks paremini ette valmsitatud, ehkki e-poe müükide kasvud ei kompenseerinud kaupluste sulgemisest tingitud müügitulu langust. Kõige vähem oli sulgemistest mõjutatud Grupi autosegment, kus Grupi poolt müüdavate autobrändide tarnekindlus võimaldas jõuda heade müügi- ja kasuminumbriteni. Suurima survega kasumile olid Supermarketite segmendis ühekordse iseloomuga kulutused eelmisel aastal soetatud kaupluseketi integreerimiseks Selveri tarneahelasse ning IT süsteemidesse. Üleviimisega kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks. Ühekordsetest kuludest suurimad olid tööjõuga seotud kulutused üle viidavate kaupluste personali väljaõppeks. Märtsist integreeriti Grupi Kaubamajade segmendis raporteeritava turvaettevõtte Viking Security ASi koosseisu 2020. aasta lõpus P. DUSSMANN EESTI OÜ-lt omandatud turvateenuste ärivaldkond. Tööjõukulud kasvasid Grupis kokku esimeses kvartalis 14,3%, seejuures kasvas töötajate arv 15,7% ehk ligi 700 inimese võrra. Varasematest investeeringutest ning põhivarade üleshindlusest tulenenud varade kasvuga kaasnes kulumi kasv 1,9 miljoni euro ulatuses. Sellest ligi poole moodustas rendilepingute standardist tulenev kulumi kasv peamiselt seoses eelmisel aastal Selveri segmenti lisandunud kauplustega. Kogu IFRS 16 arvestuslik negatiivne mõju kasumile oli 0,4 miljonit eurot.

2021. aasta I kvartalis valmis Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi - valmis täielikult Kulinaaria keskusköögi uus tootmishoone, lõpetati varasema tehasehoone renoveerimine ning omavaheline ühendamine. Töömahukaimaks uuenduseks oli Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Aruandekvartalis tehti algust e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida või laiendada viite kauplust ning jätkuvalt arendada ja laiendada e-poe teenuse teeninduspiirkonda üle-eestiliseks.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 118,3 miljonit eurot, Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 133,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 13,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2021. aasta I kvartalis 0,38 tuhat eurot, kahanedes aasta varasema perioodiga võrreldes 3,1%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,39 tuhat eurot, püsides aasta varasemal tasemel. Selveritest sooritati 2021 aasta I kvartalis 9,5 miljonit ostu, mida on 2,8% võrra enam, kui võrreldaval perioodil aasta varem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2021 aasta I kvartalis 1,5 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,9 miljonit eurot väiksem. Supermarketite segmendi konsolideeritud kahjum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,3 miljoni euro võrra nõrgem. Kahjumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb osaliselt dividendidelt makstud tulumaksult - 2021. aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Selveri I kvartali võrdlusbaasi mõjutab ABC Supermarketsi kaupluseketi omandamine eelmisel aastal, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris lõpetati ühe kaupluse müügitegevus ja kvartali lõpuga jätkub müügitegevus kaheksateistkümnes lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja eelmise aasta I kvartalis ühe Selveri kaupluse renoveerimine, samuti eelnenud aasta liigaasta mõju. Võrrelduna aasta varasema perioodiga on Selveri e-kanali müügimaht kolmekordistunud. Oluliselt on laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda. I kvartali lõpuks oli e-Selver esindatud 13 maakonnas, millega seoses on e-Selveri teenus saadaval enam kui miljonile eestimaalasele. E-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga toidu- ja esmatarbekaupade kett Eestis.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsenud ABC Supermarketsi keti kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delices ja Solarises avati klientidele ka Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on võimalik klientidel oste sooritada lisaks ka mugavalt puldiga. Antud protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud kiirem tööjõukulude kasv, mis on ajutiselt põhjustatud ABC supermarketi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine võrreldes füüsilise poega on ressursimahukam ning suurematest kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutab ka supermarketite segmenti eelmisel aastal alanud koroonaviirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused ning jätkuvalt suurenenud kulutused klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 18,4 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 13,1%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,22 tuhat eurot kuus, mis on 15,6% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest nõrgem 0,7 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas esimese kvartalis koroonaviiruse näitajate järsk kasv jaanuaris, mistõttu langesid sisenejate arvud nii Tallinna kui ka Tartu müügimajades. Hoolimata moekaupade müügi tagasihoidlikkusest jätkus ka aasta alguses hea kodukaupade müük ning veebruari alguse Kodu Aeg kampaania tegi viimaste aastate parima tulemuse. Kuigi märtsi alguses startinud Ilu Aeg kampaania algas samuti väga edukalt ja andis lootust ka siin läbi aegade parimaks tulemuseks, siis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ranged piirangud 11. märtsil, mille tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused, avaldasid sügavalt negatiivset mõju nii kampaania kui ka kogu märtsi tulemusele. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja 11. märtsil (2020. aastal toimus sulgemine 27. märtsil) kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja e-pood on kogu kriisiperioodi jõudsalt kasvanud ning kuuekordistanud tulemust nii käibe kui külastajate arvu poolest. Kaubamaja e-poe käive kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis 158%.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis 2020. aasta sama perioodiga võrreldes vähenes 9,7%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,06 miljonit eurot, mis 2020. aasta võrreldava perioodiga suurenes 12,6%. Esimese kvartali tulemust mõjutas negatiivselt tarbijate Covid-19 viiruseolukorraga seonduv ettevaatlikkus külastada kaubanduskeskusi ning kaupluste sulgemine märtsis. Aruandekvartalis keskenduti eelkõige turundus- ja arendustegevuses e-poe toetamisele, mille tulemused olid ootuspäraselt tugevad.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 36,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 9,5%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 2 077 uut sõidukit. 2021. aasta esimeses kvartalis leidis Balti autoturul aset 17%line langus, ehkki märtsis oli märgata turu elavnemist. Segmendi 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, ületades eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit 0,9 miljoni euro võrra. 2021. aasta esimese kvartali tugeva tulemuse põhjuseks saame pidada asjaolu, et Grupi autokaubanduse segmendi poolt müüdavate brändide hulgas ei esinenud suuri tarneraskusi. Samuti aitas kasumit parandada olukord, kus uute autode laoseisud ei ole turunõudlusega võrreldes liiga suured ja täiendavateks allahindluskampaaniateks ei olnud põhjust.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2021. aasta esimeses kvartalis 1,0 miljoni eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 38,5%. Esimese kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,3 miljoni euro võrra parem tulemus. Esimese kvartali müügitulu mõjutas kaupluste külastatavuse oluline langus seoses tarbijate nõudluse vähenemise ning valitsuse soovitustega Covid-19 viiruse leviku tingimustes liikumist piirata. Märtsis, kevadhooaja alguses, suleti kõik kauplused. Toimima jäid vaid vastavatud e-poed, mille tulemused olid ootuspärased.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 7,7%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga 5,7%.

Segmendi müügitulu ja kasumi languse tõid endaga taaskord kaasa Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud, millega alates 11. märtsist suleti kaubanduskeskused. Keskustes jäid avatuks apteegid, toidu-, optika-, lemmiklooma- ja telekommunikatsiooni kauplused. Tegevust võisid jätkata teenindusettevõtted tagades 25-protsendilise ruumitäitumusnõude. Toitlustusasutused on avatud ainult kaasa müügiks. Kõige enam on piirangud mõjutanud Tartu Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus on I kvartalis langenud pea 30%. Viimsi Keskuse külastatavuse langus jäi alla 20%. Lisaks müügitulu langusele põhjustas segmendi I kvartali kasumi vähenemist möödunud aasta lõpus toimunud varade üles-hindlusest tingitud kulumi kasv.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.03.2021 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 26 072 32 757 Nõuded ja ettemaksed 15 774 15 894 Varud 84 992 77 334 Käibevara kokku 126 838 125 985 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 323 335 Sidusettevõtjad 1 760 1 712 Kinnisvarainvesteeringud 60 408 60 347 Materiaalne põhivara 388 462 388 757 Immateriaalne põhivara 20 276 20 148 Põhivara kokku 471 229 471 299 VARAD KOKKU 598 067 597 284 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 51 657 49 402 Võlad ja ettemaksed 122 936 102 841 Lühiajalised kohustused kokku 174 593 152 243 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 222 394 217 349 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 408 4 408 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 277 277 Pikaajalised kohustused kokku 227 079 222 034 KOHUSTUSED KOKKU 401 672 374 277 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 102 037 102 630 Konverteerimiserinevused -149 -149 Jaotamata kasum 75 612 101 631 OMAKAPITAL KOKKU 196 395 223 007 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 598 067 597 284





LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2021 3 kuud 2020 Müügitulu 190 766 175 496 Muud äritulud 205 243 Müüdud kaupade kulu -145 316 -134 030 Teenuste kulud -11 526 -10 534 Tööjõukulud -20 837 -18 233 Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 857 -7 991 Muud ärikulud -250 -231 Ärikasum 3 185 4 720 Finantstulud 1 0 Finantskulud -1 076 -697 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 48 55 Kasum enne tulumaksustamist 2 158 4 078 Tulumaks -4 333 -5 821 Aruandeperioodi puhaskahjum -2 175 -1 743 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM -2 175 -1 743 Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) -0,05 -0,04

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

