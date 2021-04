English Finnish

Finnvera-konserni, pörssitiedote 13.4.2021

Finnvera-konsernin tilinpäätös on julkaistu myös ESEF-muodossa

Finnvera-konserni on julkaissut tilinpäätöksensä suomeksi myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona, joka on tämän tiedotteen liitteenä. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. ESEF-raportti on tilintarkastajan varmentama.

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös julkistettiin 23.2.2021.

Liite