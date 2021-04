Rogers service Affaires continue d’investir dans l’Ouest avec le déploiement de la fibre optique afin de répondre aux besoins des entreprises de Calgary

English French

L’investissement servira à étendre le réseau de fibre optique de Rogers afin d’offrir à plus de 2 500 entreprises, y compris le secteur public, les universités et les écoles, une connectivité haute vitesse fiable



Rogers maintient son engagement en Alberta afin de combler le fossé numérique, de créer de nouveaux emplois et de soutenir l’économie locale

Rogers a récemment annoncé l’expansion du réseau 5G le plus étendu en Alberta, qui dessert maintenant plus de 40 villes et municipalités de la province1

CALGARY, Alberta, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers service Affaires a annoncé aujourd’hui un projet visant à offrir une connectivité haute vitesse fiable aux petites, moyennes et grandes entreprises et aux clients du secteur public à Calgary. Le réseau de câble à fibre optique de Rogers permettra aux entreprises d’adopter des technologies souples et rentables adaptées à leurs besoins uniques, notamment quant au commerce électronique et aux solutions de réseau privé. L’une des visées du projet consiste à faire passer le campus de l’Université de Calgary à la 5G, ce qui propulsera ses activités de recherche et de développement d’applications en matière d’Internet des objets (IdO) dans les domaines de l’énergie, des villes intelligentes, du transport et de la sécurité au travail.

« Les répercussions de la COVID-19 ont mis en évidence le rôle essentiel que joue la connectivité pour les entreprises et le secteur public canadiens. Grâce à cette expansion à Calgary, nous respectons notre engagement d’investir dans l’Ouest canadien et de soutenir les entreprises de toutes tailles en leur offrant plus de choix en matière de connectivité haute vitesse par fibre optique, a affirmé Dean Prevost, président, Maison connectée et Rogers service Affaires. Bien que de nombreux employés travaillent encore à distance, nous bâtissons le réseau de l’avenir. Ainsi, lorsque les entreprises de Calgary seront prêtes, nous serons là. »

Les clients de Rogers service Affaires ont maintenant accès aux plus récentes technologies à large bande et à une gamme complète de forfaits Internet et de fibre optique, y compris aux vitesses gigabit. La construction, qui a commencé l’an dernier, est terminée pour l’ensemble du centre-ville de Calgary et prend maintenant de l’expansion. La connectivité par fibre optique de Rogers est un élément important, tandis que l’entreprise continue de déployer son réseau 5G, dans le cadre de son engagement à investir dans les réseaux de l’Ouest canadien, ce qui permettra d’offrir des services évolués, comme des applications de ville intelligente, le suivi de parcs de véhicules, la surveillance d’actifs et des solutions sans-fil de nouvelle génération.

« La ville de Calgary déploie énormément d’efforts pour se préparer à la nouvelle économie. Des projets comme celui-ci procureront à notre communauté d’affaires ce dont elle a besoin pour demeurer concurrentielle et jouer un rôle de chef de file au pays, a affirmé Naheed Nenshi, maire de Calgary. Il s’agit d’une étape novatrice qui servira longtemps notre ville. »

Rogers service Affaires appuie l'économie et la création d'emplois locales, et favorise l’innovation et la croissance économique à long terme en offrant une connectivité fiable à plus de 2 500 entreprises à Calgary, dont des organismes gouvernementaux et publics, des moyennes et grandes entreprises ainsi que des petites entreprises. Il est à noter que Calgary est la deuxième ville au pays où la concentration de petites entreprises est la plus importante2.

« Les entreprises de Calgary sont prêtes à gérer l’investissement prévu de 20 milliards de dollars dans la transformation numérique en Alberta de 2021 à 2024. Rogers joue un rôle important pour s’assurer que la communauté d’affaires de Calgary demeure un chef de file dans la transition vers une économie numérique, » a déclaré Mary Moran, présidente et chef de la direction, Calgary Economic Development. Cette expansion procurera aux entreprises la technologie, la connectivité et le soutien dont elles ont besoin pour faire progresser notre économie. »

Dans le cadre des projets à venir de la Société, Rogers continuera d’investir dans l’Ouest canadien en vertu de l’entente visant à fusionner Rogers Communications avec Shaw Communications, permettant ainsi à la société fusionnée de mettre en place des réseaux 5G essentiels, de combler le fossé numérique et de connecter les communautés rurales et autochtones sous-desservies. Une fois approuvée, la transaction permettra de créer 3 000 nouveaux emplois nets ainsi qu’un nouveau centre d’excellence en technologie et en ingénierie à Calgary qui mise sur l’engagement actuel à l’égard de la recherche, du développement et de l’innovation dans la 5G.

Rogers a récemment élargi le service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays3 afin de rejoindre les résidents et les entreprises de plus de 40 communautés en Alberta. L’an dernier, Rogers service Affaires a également annoncé la conclusion d’une entente de cinq ans avec l’Université de Calgary afin de faire progresser la recherche novatrice sur l’IdO.

En 2020, le réseau sans-fil de Rogers a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles. Selon un récent rapport Speedtest d'Ookla publié en 2020, le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux au pays.

1 La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

2 Statistique Canada, juin 2020.

3 Le plus fiable d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020.

