Opus One étend sa découverte aurifère près de Matagami

MONTRÉAL, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Gold Corp.» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de grande qualité, à des endroits accessibles par route, a le plaisir d'annoncer qu'une foreuse a été mobilisée sur son projet aurifère Noyell, situé à 25 km au sud de la ville de Matagami, en Abitibi, au Québec.



La zone-cible est constituée par une portion très peu explorée de la zone de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron, qui héberge la mine d'or Casa Berardi et la mine d'or Vezza (ancien producteur). La propriété Noyell est située à 10 km à l'est de la mine d'or Vezza, dans le même environnement géologique.

Un total de 5 104 mètres, répartis en 12 trous, ont été forés sur la propriété Noyell cet hiver. Les sondages NO-21-01 à NO-21-08 et NO-21-12 ont été forés à proximité des deux sondages qui ont été forés en 2020, à 50 m d'espacement vers l'est et en dessous de ces derniers. Les trous NO-21-09 à NO-21-11 ont été forés sur des cibles d'exploration vierges, situées à l'est de la zone principale.

La zone minéralisée principale (zone 1) est orientée est-ouest et plonge fortement vers le sud. Jusqu'à présent, il a été reconnu sur plus de 600 m latéralement, à partir de la surface jusqu'à 350 m verticalement. Son épaisseur réelle varie de 0,5 m à 10 m avec une moyenne d'environ 3-4 m. La géométrie de la zone minéralisée est visiblement simple et la continuité est excellente. La zone 1 semble être spatialement liée à une unité étroite de formation de fer oxydé (2-3 m d'épaisseur). La plupart des intersections minéralisées consistent en un stockwork silicifié de quartz et de sulfures (pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite). Les meilleures teneurs en or sont associées à des intervalles riches en sulfures. Cette zone pourrait être, du moins en partie, liée au remplacement des oxydes de fer par des sulfures de fer. Dans la plupart des cas, la zone 1 est située dans une unité de greywacke compétente qui n'est ni morcelée ni cisaillée. Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus jusqu'à présent dans la zone 1.

ZONE 1 FORAGE DE À g/t Au LONGUEUR (m) FACTEUR MÉTAL NO-21-01 237.50 238.10 0 0.6 0.0 NO-21-02 309.30 312.00 0.46 2.7 1.2 NO-21-03 302.60 303.70 8.07 1.1 8.9 NO-21-04 421.00 424.50 4.84 3.5 16.9 NO-21-05 421.80 424.50 6.08 2.7 16.4 NO-21-06 404.00 410.50 4.47 6.5 29.1 La vraie largeur correspond à environ 80% de la longueur de la carotte de forage

Les trous NO-21-01, 02 et 03 ont été forés à l'est du trou à haute teneur en or NO-20-02, foré l'an dernier, tandis que les autres trous ont été forés en dessous de celui-ci.

La plupart des trous effectués dans cette zone ont recoupé une seconde zone minéralisée à environ 40-50 m au nord de la zone 1. La zone 2 est assez différente de la zone 1. Elle se trouve immédiatement adjacente à une faille graphitique encaissée par de fins sédiments graphitiques. La zone est généralement cisaillée, injectée de quartz et de carbonates et imprégnée de sulfures disséminés et en filons, généralement en quantité moindre que la zone 1. Les teneurs sont généralement bien inférieures à celles de la zone 1 (voir le tableau ci-dessous). Comme la zone 1, la zone 2 est tabulaire, orientée en E-O et fortement inclinée vers le sud.

ZONE 2 FORAGE DE À G/T AU LONGUEUR (m) NO-21-01 290.50 291.00 3.18 0.50 NO-21-02 361.30 364.50 1.22 3.20 NO-21-03 348.00 352.00 0.56 4.00 NO-21-04 475.80 477.80 0.57 2.00 NO-21-05 471.00 472.00 1.04 1.00 NO-21-06 461.00 463.00 1.15 2.00

Actuellement, environ la moitié des résultats d’analyse ont été reçus, d'autres résultats sont en attente.



M. Louis Morin, PDG, déclare : « Le programme de forage pour l’hiver 2021 sur la propriété Noyell est maintenant terminé. Avec environ la moitié des résultats des analyses en main, nous avons commencé à compiler ces résultats. Nous savons maintenant que les zones forées que nous avons interceptées restent ouvertes en profondeur et vers l'ouest. Les résultats obtenus nous donnent une meilleure image du système aurifère trouvé sur la propriété Noyell. Les résultats sont très encourageants, et nous sommes impatients de faire un suivi car nous avons un vaste territoire à explorer dans la région Vezza-Casa Berardi. »

Tous les échantillons prélevés au cours du programme de forage de l'hiver 2021 ont été préparés et analysés chez ALS Minerals (Vancouver), un laboratoire certifié. Notre programme AQ / CQ consistait à insérer un échantillon de contrôle à tous les 9 échantillons. Les échantillons de contrôle se composaient d'un blanc ainsi que de deux étalons certifiés (un à faible teneur et un à haute teneur pour l'or). Tous les échantillons supérieurs à 5 g / t Au ont été ré-analysés avec l'AF. La valeur en or utilisée dans ce rapport est la moyenne des résultats AA et FA.

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour la Corporation Aurifère Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

