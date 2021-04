Les LNC fabriquent des combustibles avancés pour petits réacteurs modulaires

English French

CHALK RIVER, Ontario, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), principale organisation de sciences et technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer qu’ils ont réussi à fabriquer des pastilles de combustible entièrement encapsulées en céramique (Fully Ceramic Microencapsulated ou FCMMC), un combustible avancé et exclusif pour réacteurs, conçu par Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) pour leur microréacteur modulaire (Micro Modular Reactor ou MMRMC). Financé par l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN), le projet a permis de fabriquer un combustible isotrope tristructural (TRISO) pour la première fois au Canada.



« La fabrication fructueuse de ce concept de combustible novateur constitue un important jalon de la recherche sur les petits réacteurs modulaires (PRM) ici au Canada, et fait la preuve que les LNC ont l’expertise et les capacités nécessaires pour faire passer ces combustibles du concept à la réalité », a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Je suis ravi que nous ayons pu collaborer avec USNC sur ce projet grâce à l’ICRN, un programme conçu pour aider les fournisseurs de PRM à avoir accès à notre expertise dans le but de faire avancer le développement et la commercialisation de leurs technologies originales ».

« Collaborer avec les LNC dans l’atteinte de ce jalon est une étape importante pour faciliter la production canadienne de combustible FCM à utiliser dans nos microréacteurs modulaires », renchérit Mark Mitchell, président du USNC-Power. « Cette réalisation prouve à quel point la technologie FCM était prête pour une mise en application et pour propulser le Canada comme innovateur de premier rang dans l’industrie nucléaire ».

Les pastilles FCMMC novatrices d’USNC sont composées de particules sphériques TRISO dispersées dans une matrice de carbure de silicium. Les particules TRISO ont un noyau dense de combustible avec une structure en couches qui sont ensuite enrobées de couches de graphite et de carbure de silicium rendant les particules extrêmement robustes et capables de résister à une chaleur et à une pression intenses. C’est pourquoi les combustibles TRISO sont proposés pour alimenter plusieurs nouveaux concepts de petits réacteurs avancés actuellement examinés ici au Canada.

« Comme premier projet issu de l’ICRN, il est fascinant de voir que ce combustible avancé devient réalité, et d’aider USNC à explorer intégralement la viabilité de cette technologie prometteuse », a commenté Jeff Griffin, vice-président de Science et technologie des LNC. « Les LNC continuent d’investir dans nos installations et notre équipement de fabrication de combustibles avancés, dans le but d’étendre les services en matière de combustibles que nous offrons et d’aider à faire progresser ces technologies vers leur mise en application ici au Canada ».

Lancée en 2019, l’ICRN a été établie par LNC pour accélérer la mise en application de PRM au Canada en favorisant la recherche et le développement et en reliant l’industrie des PRM aux installations et à l’expertise au sein des laboratoires nucléaires nationaux du Canada. Les projets de combustibles FCMMC font partie d’un portefeuille plus vaste de travaux de collaboration entre LNC et USNC qui comprend l’établissement d’un laboratoire fonctionnel pour l’analyse de combustibles au campus Chalk River des LNC. Les travaux comprennent également l’élaboration d’un programme de mise à l’essai sur plusieurs années visant à soutenir la validation du combustible et du cœur d’USNC, à mesure qu’ils avancent dans le processus d’examen de la conception du fournisseur par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

USNC, avec Ontario Power Generation, est un partenaire clé de Global First Power, l’organisation qui propose de construire et d’exploiter le petit réacteur modulaire aux Laboratoires de Chalk River d’Énergie atomique du Canada limitée en Ontario. En ce qui concerne le projet des microréacteurs modulaires (MMRMC), elle a commencé à présenter ses demandes de permis auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et une évaluation environnementale est en cours.

