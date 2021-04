LUMIBIRD : LE POTENTIEL DES TRAITEMENTS GLAUCOME DE LUMIBIRD MEDICAL RENFORCE PAR LES DERNIERES RECOMMANDATIONS DE L’EGS

English French

Lannion, le 13/04/2021 – 17h45

le potentiel des traitements glaucome de LUMIBIRD medical renforcé par les dernieres recommandations de l’egs

L'European Glaucoma Society (EGS), société savante faisant référence dans le monde sur le glaucome et son traitement, a émis dans sa 5e édition des "Terminologie et directives pour le glaucome" publiée en mars 2021 des recommandations qui viennent valider le positionnement et la pertinence de l’offre de LUMIBIRD Medical.

L'EGS a en effet officiellement ajouté la thérapie laser SLT comme traitement alternatif de première ligne et a ajouté la SubCyclo (Cyclophotocoagulation SubLiminale) comme nouvelle option de traitement non invasive efficace.

SLT et SubCyclo constituent le cœur de l’offre de LUMIBIRD Medical pour le traitement du glaucome, à la fois pour les gammes de produits Quantel Medical et Ellex. Les ventes de ces produits représentaient en 2020 près de 20 millions d’euros pour le Groupe.

Pour Jean-Marc Gendre, Directeur général adjoint du Groupe LUMIBIRD : « La reconnaissance du laser SLT comme un traitement recommandé en première intention valide plusieurs années de travail de nos équipes de recherche et renforce considérablement le potentiel de cette gamme de produits. Elle confirme le rôle majeur de LUMIBIRD Medical en tant qu’acteur technologique innovant au service de la santé. »

Les solutions assistées par laser pour le glaucome du Groupe, réunies sous l’acronyme GLASS (Glaucoma Laser Assisted Solutions), sont plus que jamais en phase avec les options de traitement du glaucome recommandées.

Le glaucome fait partie des principales causes de cécité dans le monde. Le nombre de personnes atteintes de glaucome était estimé à 76 millions en 2020 et devrait passer à 112 millions en 2040.

Plus d’information :

https://www.eugs.org/eng/egs_guidelines_reg.asp?l=1



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24974815/



