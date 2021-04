iTeos Therapeutics annonce de nouvelles données préliminaires indiquant une activité clinique de son anticorps anti-TIGIT, EOS-448, lors de la réunion annuelle 2021 de l'AACR

French German

Les données initiales issues de la partie de Phase 1 consacrée à l'augmentation de la dose dans le cadre de l'étude de Phase 1/2a chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées ont indiqué qu'EOS-448 était généralement bien toléré, sans toxicité limitant la dose observée

EOS-448 a montré des signes préliminaires d'activité clinique en tant que monothérapie, notamment une réponse partielle chez un patient atteint d'un mélanome résistant au pembrolizumab, et une stabilisation de l'état de plusieurs patients

EOS-448 a réduit les lymphocytes T régulateurs TIGIT + suppressifs et les lymphocytes T CD8 considérés comme épuisés à toutes les doses testées, indiquant l'engagement du récepteur Fc, un composant essentiel dans de nombreuses fonctions effectives du système immunitaire

La société fera progresser EOS-448 dans des essais combinés avec le pembrolizumab et d'autres nouveaux agents chez des patients résistants et n'ayant jamais reçu de traitement par inhibiteur de point de contrôle

La société tiendra une conférence téléphonique le lundi 12 avril à 8 h 00 EDT pour discuter des résultats



CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui une présentation montrant les données cliniques préliminaires de 22 patients adultes dans le cadre de l'essai de Phase 1/2a en cours sur son anticorps anti-TIGIT, EOS-448, lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Association of Cancer Research (AACR), qui aura lieu virtuellement du 10 au 15 avril. La présentation met en évidence les premiers résultats de la partie de l'essai consacrée à l'augmentation de la dose de la monothérapie, indiquant un profil de tolérance favorable et des signes précoces d'activité clinique dans les cancers avancés.

« Nous sommes ravis de partager ces données montrant des signes préliminaires prometteurs d'activité clinique et un profil de tolérance favorable avec notre anticorps anti-TIGIT, EOS-448, chez les patients atteints de cancers avancés », a déclaré Joanne Jenkins Lager, M.D., directrice médicale d'iTeos Therapeutics. « Les résultats confirment notre enthousiasme à l'égard de TIGIT en tant que cible thérapeutique capable de tirer profit du système immunitaire pour traiter les patients atteints de cancers avancés et difficiles à traiter. Nous sommes convaincus que la déplétion des cellules TIGIT+ suppressives et épuisées, qui a été démontrée même à la dose la plus basse testée, fournit une preuve de l'engagement du récepteur Fc, et par conséquent du potentiel d'EOS-448 pour activer plusieurs mécanismes immunitaires. Sur la base de ces résultats encourageants, nous recrutons un total de 40 patients dans cette étude afin d'évaluer les effets d'EOS-448 à l'intérieur de la tumeur. Nous faisons progresser EOS-448 à la prochaine étape de son développement clinique en tant que monothérapie et en combinaison pour le traitement de plusieurs indications, dans le but d'améliorer les résultats des personnes atteintes de cancers avancés. »

Résumé des données présentées

La finalité de la partie consacrée à l'augmentation de la dose de l'essai EOS-448 en cours, présenté lors de l'AACR, est d'évaluer les principaux objectifs d'innocuité et de tolérance, ainsi que les objectifs secondaires de pharmacocinétique (PK), de pharmacodynamique (PD) et d'activité antitumorale d'EOS-448 en tant que monothérapie chez les patients atteints de cancers à tumeur solide avancés. À la date limite de collecte des données (31 décembre 2020), l'essai avait recruté 22 patients souffrant d'un cancer avancé avec tumeurs solides pour lesquels aucun traitement standard n'était disponible. Les patients ont reçu EOS-448 par voie intraveineuse (IV) une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les quatre semaines en fonction de leur attribution de dose et calendrier. Des doses de 20, 70, 200, 700 mg une fois toutes les deux semaines et 1 400 mg une fois toutes les quatre semaines ont été évaluées. Depuis la date limite de collecte des données pour l'affiche présentée à l'AACR, au 9 mars 2021, 11 patients supplémentaires ont reçu un agent unique EOS-448. En plus des cinq niveaux de dose décrits à l'AACR, les patients ont également reçu des doses de 400 mg une fois toutes les quatre semaines et de 700 mg une fois toutes les quatre semaines.



EOS-448 a été généralement bien toléré à toutes les doses testées chez les patients atteints d'un cancer avancé. Des preuves préliminaires d'activité clinique en tant que monothérapie, y compris une réponse partielle confirmée chez un patient atteint d'un mélanome réfractaire au pembrolizumab et une stabilisation de la maladie chez neuf patients, ont également été observées. Les effets indésirables liés au traitement les plus courants ont été des démangeaisons, des réactions liées à la perfusion, de la fatigue, des éruptions cutanées et de la fièvre, et un événement indésirable grave lié au traitement, une réponse inflammatoire systémique de niveau 2, a été observé. Au 9 mars 2020, deux autres événements graves liés au traitement ont été signalés : une réponse inflammatoire systémique de niveau 2 et une réaction liée à la perfusion de niveau 3.

Les évaluations pharmacocinétiques ont indiqué une réponse linéaire et proportionnelle à la dose et les évaluations pharmacodynamiques ont montré un engagement complet de la cible. Les analyses des biomarqueurs ont montré la preuve de l'engagement du récepteur Fc, comme le démontre une réduction des cellules myéloïdes suppressives et des cellules immunitaires considérées comme épuisées dans le sang, y compris les lymphocytes T régulateurs TIGIT+ (Treg) et les lymphocytes T CD8 TIGIT+, avec seulement une légère réduction du nombre total de lymphocytes T CD8+. Une évolution vers une réponse immunitaire plus fonctionnelle a été observée, avec une multiplication par deux du ratio entre les lymphocytes T CD8+ et les Treg et une multiplication par quatre du ratio entre les lymphocytes T CD8+ TIGIT- et les lymphocytes T CD8+ TIGIT+.

« Je suis fortement encouragé par ces premiers résultats de l'essai EOS-448, en particulier par la réponse cliniquement significative au traitement chez le patient atteint d'un mélanome réfractaire au pembrolizumab », a déclaré Mario Sznol, M.D., professeur de médecine et chef de l'équipe de recherche associée sur l'hypernéphrome/le mélanome, à l'Université Yale. « Le traitement des patients qui développent une résistance aux inhibiteurs des points de contrôle est difficile dans plusieurs types de tumeurs, et ces données nous laissent espérer qu'EOS-448 pourrait être bénéfique chez les patients adultes atteints de tumeurs solides qui ne répondent pas ou qui présentent une progression des inhibiteurs des points de contrôle actuels. »

L'affiche électronique et le résumé sont accessibles sur le site Web de la conférence de l'AACR. Les détails de la présentation et du résumé sont les suivants :

Titre : Preliminary data from Phase I first-in-human study of EOS884448, a novel potent anti-TIGIT antibody, monotherapy shows favorable tolerability profile and early signs of clinical activity in immune-resistant advanced cancer (Données préliminaires issues de la première étude chez l'homme de Phase I sur EOS884448, un nouvel et puissant anticorps anti-TIGIT, la monothérapie présente un profil de tolérabilité favorable et des signes précoces d'activité clinique dans les cancers avancés résistants à l'immunothérapie)

Session : Essais cliniques de Phase I

Affiche : CT118

Auteurs : Tom Van den Mooter, et al.

La société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour présenter un aperçu des données le lundi 12 avril à 8 h 00 EDT. Les détails sont les suivants :

N° à composer pour les participants : (833) 607-1661

N° à composer depuis l'étranger : (914) 987-7874

Identifiant de la conférence : 2888301

Webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/ke2wtf4w

Le résumé a été publié en ligne à 12 h 01 EDT le vendredi 9 avril et l'affiche électronique a été publiée à 8 h 30 EDT le samedi 10 avril sur le site Web de la conférence de l'AACR.

Prochains plans de développement clinique d'EOS-448

Sur la base de ces résultats préliminaires, la société prévoit de faire progresser EOS-448 en utilisant des essais combinés chez des patients à la fois résistants au traitement et n'ayant jamais reçu de traitement par inhibiteur de point de contrôle. Ces essais de Phase 1b évalueront l'innocuité d'EOS-448 en association avec le pembrolizumab et en association avec le nouvel agent de l'inupadénant d'iTeos chez des patients atteints de tumeurs solides, et à la fois en tant que monothérapie et en association avec un médicament imunomodulateur (IMiD) chez les patients atteints de myélome multiple. Des essais ultérieurs de Phase 2a spécifiques à la maladie sont prévus chez les patients atteints de cancers du poumon non à petites cellules, de cancers ORL, de mélanomes et de myélomes. La société prévoit également des essais de phase ultérieure sur EOS-448, y compris en combinaison avec le pembrolizumab.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l'immunologie du cancer et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de pleinement restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques. L'anticorps candidat initial, EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Un essai clinique ouvert de Phase 1/2a sur l'EOS-448 est en cours chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées dont les données préliminaires indiquent une activité clinique en tant que monothérapie et un profil de tolérance favorable. La société fait également progresser l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine de nouvelle génération conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer. iTeos mène actuellement un essai clinique ouvert à plusieurs bras de Phase 1/2a sur l'inupadénant chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées. Les résultats préliminaires indiquent une activité à agent unique encourageante dans la partie de l'essai avec augmentation de la dose. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations explicites ou implicites concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs de la société, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes et les plans pour la présentation des données cliniques, les projections concernant notre croissance à long terme, le calendrier anticipé de nos essais cliniques et dépôts règlementaires, le développement de nos produits candidats et les progrès de nos programmes cliniques, ainsi que d'autres déclarations contenant des termes tels que « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « cherche », « s'efforce », « potentiel », « continue » ou la forme négative de ces termes, ou toute autre terminologie comparable, qui peuvent être utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs explicites ou implicites inclus dans le présent communiqué de presse ne sont que des prévisions et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans limitation : les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et à la disponibilité et au calendrier des données issues des études cliniques en cours ; si les résultats intermédiaires de l'essai clinique sont prédictifs des résultats finaux de l'essai ; si les résultats des essais précliniques ou des études cliniques antérieurs seront prédictifs des résultats des essais futurs ; le calendrier attendu des soumissions pour une approbation ou un examen règlementaire par les autorités gouvernementales ; si la société recevra les approbations règlementaires pour mener des essais ou commercialiser ses produits ; si les liquidités de la société seront suffisantes pour financer ses dépenses d'exploitation et dépenses en immobilisations prévisibles et imprévisibles ; les risques, hypothèses et incertitudes concernant l'impact durable de la COVID-19 sur l'activité, les opérations, la stratégie et le calendrier anticipé de la société, les activités précliniques en cours et planifiées de la société, la capacité de la société à initier, recruter, mener ou compléter les essais cliniques en cours ou planifiés, les délais de la société pour les soumissions règlementaires et la position financière de la société ; et d'autres risques relatifs aux programmes et opérations de la société mentionnés dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K déposé le 24 mars 2021, tel que mis à jour par ses autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements et circonstances prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Vous ne devriez pas considérer ces énoncés prospectifs comme des prédictions d'événements futurs. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les événements et circonstances futurs reflétés dans les énoncés prospectifs seront atteints ou se produiront. En outre, sauf si la loi l'exige, ni la société ni toute autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité des énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'impose.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Contacts auprès des investisseurs :

Ryan Baker

iTeos Therapeutics, Inc.

Ryan.Baker@iteostherapeutics.com

Contacts auprès des médias :

media@iteostherapeutics.com