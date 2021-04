Tim Born wird Vice President für Ozeanien und Südostasien für die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, April 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan) ernennt Tim Born zum Vice President für die Region Ozeanien und Südostasien.



Mit dieser wichtigen Ergänzung unseres Managementteams verfolgen wir die Ziele der Industrial Division von Nikkiso, unsere Kunden in strategischen Gebieten besser zu betreuen und zu unterstützen.

Born begann seine Laufbahn 1983 als Production Engineer bei BOC Gases und war später in derselben Gruppe in den Positionen Plant Manager, Commissioning and Senior Process Engineer und Customer Engineering Services Manager in Australien und Großbritannien aktiv.

Er trat 1997 als Senior Process Engineer der Torgera Joint Venture Gold Mine (PNG) bei, wo er großdimensionale Luftzerlegungsanlagen betrieb. 1999 wechselte er zu Air & Gas Industries, wo er als Installation and Engineering Manager arbeitete.

2000 fing Born bei Cryoquip Pty Ltd als General Manager an und wurde 2012 zum Managing Director des Rechtssubjekts in Australien ernannt.

2020 wurde Born zum Vice President von Cryoquip in Südostasien befördert.

Born hat einen Abschluss in Chemieingenieurwesen der University of Melbourne und einen Master in Betriebswirtschaft der University of Queensland.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Verwaltung und der Expansion der Cryoquip-Geschäftssparte in Australien, Südostasien und Indien, wird Born die Leitung der Teams von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases in dieser wichtigen Region übernehmen und das Ziel verfolgen, einen nachhaltigen und profitablen Marktanteilszuwachs zu erwirtschaften.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Tochterunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cryoind.com und www.nikkiso.com .