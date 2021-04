Tim Born nombrado vicepresidente del Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso para Oceanía y Asia Sudeste

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (“Grupo”) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar el nombramiento de Tim Born como vicepresidente para Oceanía y la región Sudeste Asiática.



Esta importante adición a nuestro equipo administrativo está alineada con los objetivos de la División Industrial de Nikkiso de servir mejor y apoyar a nuestros clientes en territorios estratégicos.

Tim comenzó su carrera en 1983, como ingeniero de producción para BOC Gases, y posteriormente ocupó varias posiciones como gerente de planta, ingeniero sénior de delegación y procesos, y gerente de servicios de ingeniería de clientes con el mismo grupo, con funciones en Australia y Reino Unido.

En 1997, Tim se unió a Porgera Joint Venture Gold Mine (PNG) como ingeniero sénior de procesos con operaciones de ASUs a gran escala, luego pasó a Air & Gas Industries en 1999, como gerente de instalación e ingeniería.

En 2000, Tim se unió a Cryoquip Pty Ltd, como gerente general, y en 2012 fue nombrado director administrativo de la entidad legal en Australia.

En 2020, Tim fue promovido al cargo de vicepresidente de Cryoquip – Sudeste Asiático.

Tim posee una Licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Melbourne y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Queensland.

Con su vasta experiencia en gestión y crecimiento de la línea de negocio de Cryoquip en Australia, Asia Sudeste e India, Tim liderará los equipos de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso en esta importante región y se embarcará en una misión para expandir la participación en el mercado de una manera sostenible y rentable.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite www.cryoind.com y www.nikkiso.com .