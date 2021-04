Tim Born menjadi Naib Presiden, Oceania dan Asia Tenggara bagi Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., April 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“Kumpulan”), subsidiari Nikkiso Co., Ltd (Japan), dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Tim Born telah dilantik sebagai Naib Presiden Oceania dan Asia Tenggara.



Penambahan penting kepada pasukan pengurusan kami ini adalah sejajar dengan objektif Bahagian Industri Nikkiso untuk dapat melayani dan menyokong pelanggan kita di wilayah strategik.

Tim memulakan kerjaya beliau pada tahun 1983, sebagai Jurutera Pengeluaran dengan BOC Gases, kemudian memegang beberapa jawatan sebagai Pengurus Loji, Jurutera Proses Pentauliahan dan Kanan, dan Pengurus Perkhidmatan Kejuruteraan Pelanggan dengan kumpulan yang sama, dengan peranan di Australia dan UK.

Pada tahun 1997, Tim menyertai Porgera Joint Venture Gold Mine (PNG) sebagai Jurutera Proses Kanan yang mengendalikan ASU berskala besar, kemudian beralih ke Air & Gas Industries pada tahun 1999 sebagai Pengurus Pemasangan dan Kejuruteraan.

Pada tahun 2000, Tim menyertai Cryoquip Pty Ltd, sebagai Pengurus Besar, dan pada tahun 2012 dilantik sebagai Pengarah Pengurusan entiti undang-undang di Australia.

Pada tahun 2020, Tim dinaikkan pangkat ke peranan Naib Presiden Cryoquip – Asia Tenggara.

Tim mempunyai Ijazah Kejuruteraan daripada University of Melbourne, dan Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari University of Queensland.

Dengan pengalaman beliau yang luas dalam mengurus dan mengembangkan rangkaian perniagaan Cryoquip di Australia, Asia Tenggara, dan India, Tim akan mengetuai pasukan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases dalam rantau penting ini, dan memulakan misi untuk menyampaikan pertumbuhan bahagian pasaran dalam cara yang mampan dan menguntungkan.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik dijuruterakan dan loji proses berskala kecil untuk gas semula jadi cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip, dan kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.cryoind.com dan www.nikkiso.com .