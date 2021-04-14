Tim Born出任Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group大洋洲和东南亚地区副总裁

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美国加州蒂梅丘拉, April 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下Nikkiso Cryogenic Industries的清洁能源及工业气体集团（Clean Energy & Industrial Gases Group，下称“集团”）宣布任命Tim Born担任其大洋洲及东南亚地区副总裁。

我们管理团队的这一重要补充符合该Nikkiso工业事业部“在战略区域更好地为我们的客户提供服务和支持”的目标。

Tim于1983年开始其职业生涯，担任BOC Gases生产工程师，其后担任工厂经理、调试和高级工艺工程师等多个职位，并担任同一集团的客户工程服务经理，在澳大利亚和英国任职。

1997年，Tim加入Porgera Joint Venture Gold Mine（PNG）担任高级工艺工程师，经营ASU的大型业务，随后于1999年进入Air & Gas Industries担任安装和工程经理。

2000年，Tim加入Cryoquip Pty Ltd担任总经理，并于2012年被任命为澳大利亚该法人实体的董事总经理。

2020年，Tim晋升为Cryoquip东南亚副总裁。

Tim拥有墨尔本大学化学工程学位和昆士兰大学工商管理硕士学位。

凭借在澳大利亚、东南亚和印度管理和发展Cryoquip业务线的丰富经验，Tim将领导这一重要地区的Nikkiso清洁能源和工业气体团队，并开始执行以可持续发展和盈利方式来实现市场份额增长的使命。

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）会员公司从事制造工程深冷气体处理设备和用于液化天然气 (LNG) 、油井服务和工业天然气行业的小规模加工工厂。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问：www.cryoind.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



