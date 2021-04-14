Tim Born 出任 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 大洋洲及東南亞區副總裁

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加州特曼庫拉, April 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的Clean Energy & Industrial Gases Group（集團）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，欣然宣佈委任 Tim Born 為大洋洲及東南亞區副總裁。



我們管理團隊加入此重要人員正符合 Nikkiso 工業部門的目標，即在策略方面更有效服務和支援我們的客戶。

Tim 於 1983 年開始其職業生涯，當時是 BOC Gases 的生產工程師，後來分別在澳洲及英國擔任同一集團的工廠經理、調試及高級流程工程師，以及客戶工程服務經理等多個要職。

Tim 於 1997 年加入 Porgera 合資企業 Gold Mine (PNG) 擔任操作大型 ASU 的高級流程工程師，然後於 1999 年轉投空氣和天然氣工業，擔任安裝及工程經理。

Tim 於 2000 年加入 Cryoquip Pty Ltd 擔任總經理，並於 2012 年獲委任為澳洲法人實體的董事總經理。

2020 年，Tim 升任為 Cryoquip 東南亞區副總裁。

Tim 擁有墨爾本大學化學工程學位及昆士蘭大學工商管理碩士學位。

憑藉在澳洲、東南亞與印度管理和發展 Cryoquip 業務領域的豐富經驗，Tim 將領導該重要地區的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 團隊，並肩負起以可持續且可獲利的方式在全球實現市場佔有率增長的使命。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cryoind.com 及 www.nikkiso.com 。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵：aquigley@cryoind.com



