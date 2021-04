VGP NV: Oproeping tot de Algemene en de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 Mei 2021

English Dutch

Persbericht

Gereglementeerde informatie

14 april 2021, 07h00





De aandeelhouders van VGP NV (de “Vennootschap”) worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering (de “Vergaderingen”) die zal plaatsvinden te Park Inn by Radisson Antwerpen Berchem, Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen, België, op vrijdag 14 mei 2021 om 10.00 uur.

Gelieve deze link: https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersvergaderingen/ te raadplegen voor meer informatie over de agenda, de toelatingsvoorwaarden en de stemmogelijkheden van deze Vergaderingen.

Informatieve nota:

De raad van bestuur volgt de evolutie van de Covid-19-pandemie en de sanitaire maatregelen die de Belgische autoriteiten in dit verband uitvaardigen op de voet en blijft de impact ervan op de organisatie van algemene vergaderingen evalueren.

De Vennootschap zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Vergaderingen plaatsvinden met inachtneming van de sanitaire maatregelen en rekening houdend met eventuele gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Met het oog hierop, worden de aandeelhouders verzocht om de Vergaderingen niet persoonlijk bij te wonen. Er wordt geen receptie gehouden. Aandeelhouders worden verzocht te stemmen vóór de Vergaderingen plaatsvinden, hetzij op afstand via een brief, hetzij via een volmacht die bij voorkeur wordt verleend aan de heer Dirk Stoop, CFO van de Vennootschap.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie zich verder ontwikkelt in de komende weken, zal de Vennootschap eventueel bijkomend communiceren met betrekking tot de organisatie van de vergaderingen door middel van een persbericht.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters

(VP – Business Development & Investor Relations) Tel: +32 (0)3 289 1433 Petra Vanclova

(External Communications) Tel: +42 0 602 262 107





OVER VGP

VGP NV is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage