Paris, le 14 avril 2021

Offre publique de BPCE : le conseil d’administration de Natixis confirme à l’unanimité sa recommandation

Le conseil d’administration de Natixis réuni ce jour a pris connaissance de la décision de BPCE de proposer le prix de 4 euros par action Natixis après détachement du dividende de 0,06€ dont le versement sera soumis à l’assemblée générale des actionnaires du 28 mai 2021 et, sur avis du comité ad hoc, a confirmé à l’unanimité son avis motivé sur l’offre publique initiée par BPCE recommandant ainsi aux actionnaires de Natixis d’apporter leurs titres.

Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l’AMF, les principaux éléments du projet de note d’information de BPCE et du projet de note en réponse de Natixis, ainsi que leurs modalités de mise à disposition, ont chacun fait l’objet d’un communiqué de la part de BPCE et Natixis.

Le projet de note en réponse est disponible sur le site Internet de Natixis et de l’AMF ( www.amf-france.org ).

L’offre, le projet de note d’information et le projet de note en réponse restent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.





À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires

Chiffres au 31 décembre 2020

