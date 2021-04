Groupe BPCE - Offre publique d’achat simplifiée visant les actions Natixis suivie d’un possible retrait obligatoire

English French

Communiqué de presse

Offre publique d’achat simplifiée visant les actions Natixis suivie d’un possible retrait obligatoire

Paris, le 14 avril 2021

Ayant constaté que l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Natixis ne devrait intervenir qu’après le détachement du dividende 2020 proposé au vote des actionnaires de Natixis lors de la prochaine assemblée générale prévue le 28 mai 2021, le conseil de surveillance du groupe BPCE a décidé de modifier les termes de l’offre pour prévoir que le prix de 4,00 euros par action Natixis s’entendait « dividende détaché ».

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, rating watch negative) et R&I (A+, perspective stable).

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

