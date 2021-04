Septeo optimise la gestion de sa flotte mobile avec MobileHub, la plateforme SAAS de betoobe

Betoobe, éditeur de la plateforme MobileHub permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie des flottes mobiles, accompagne le groupe Septeo dans la mise en œuvre d’un dispositif éprouvé et industriel permettant au gestionnaire de flotte de piloter efficacement sa flotte mobile.

Leader européen des Legal Tech, Septeo déploie son savoir-faire auprès de 120 000 utilisateurs en France et dans le monde. Aujourd’hui, le groupe fédère et fait grandir 19 sociétés complémentaires, spécialisées dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques dédiés aux professionnels du droit, de l’immobilier et des DSI.

Réunissant près de 1 500 collaborateurs, le groupe a souhaité repenser sa politique de gestion de mobiles qui était auparavant gérée toute en interne et entrainait de nombreuses difficultés à plusieurs niveaux : paramétrages et configuration, mise à disposition des collaborateurs, SAV et gestion globale du cycle de vie des mobiles. Dans ce contexte, pour optimiser ce processus stratégique, Septeo a souhaité industrialiser sa démarche en s’appuyant sur une offre et solution dédiée à cette thématique.

Suite à un appel d’offres, la solution de Betoobe a été sélectionnée par la DSI au regard de sa pertinence, de la qualité de l’équipe et de la capacité de l’éditeur à pouvoir accompagner Septeo durablement dans sa croissance. Dès lors, après avoir défini des configurations types et dressé un contour précis du projet, les opérations ont été lancées à grande échelle. Dans ce contexte, Betoobe assure à cette date le support à la gestion de près de 500 terminaux répartis sur tout le territoire.

Concrètement, lors de chaque besoin Utilisateur, le Gestionnaire de Flotte Septeo formalise la demande et précise les paramétrages attendus sur MobileHub et betoobe assure la production. L’intégralité des processus sont formalisés dans MobileHub et piloté et suivi par le gestionnaire Septeo. L’intégralité du cycle de vie est donc sous contrôle de Septeo , de même que l’inventaire temps réel des Lignes, terminaux et dotations Utilisateurs. Au-delà de ces éléments, les équipes de BetooBe assurent également les services de SAV et de support aux utilisateurs et lors des départs des collaborateurs récupèrent les mobiles.

Grâce à ce nouveau dispositif, Septeo a donc pu accéder à de rapides bénéfices opérationnels, gagner en fluidité dans son processus de gestion de mobiles, déployer avec succès un volume de mobiles toujours plus important et améliorer son SAV délivré aux collaborateurs.

Julien MULLER, DSI de Septeo « L’équipe de Betoobe nous permet de gérer efficacement notre flotte mobile en nous appuyant sur un partenaire expert sur le sujet. La pertinence de leur solution MobileHub associée à une maitrise de tous les processus logistiques et support liés à la gestion des parcs mobiles est un réel différenciateur. En moins d’un an, nous avons pu mesurer pragmatiquement l’apport de cette collaboration. Nous bénéficions désormais de toutes les ressources pour monter en puissance dans notre projet et équiper toujours plus de collaborateurs. »