Aarhus, den 14. april 2021

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 4 /2021

AGF A/S ansætter Stig Inge Bjørnebye som ny sportschef

AGF A/S har med virkning fra onsdag d. 14. april ansat Stig Inge Bjørnebye som ny sportschef.

51-årige Stig Inge Bjørnebye har i perioden 2015-2019 været sportschef i den norske storklub Rosenborg BK. Tidligere har han også prøvet kræfter med trænergerningen som cheftræner i IK Start og assistenttræner for det norske landshold, ligesom han har erfaring at trække på fra en lang aktiv spillerkarriere, der blandt andet tæller ophold i Liverpool FC, Blackburn Rovers, Rosenborg BK og Brøndby IF.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700

administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.

