Bona publie son reporting environnemental 2020

French German

MALMÖ, Suède, 14 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona ®, une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de sols de qualité supérieure, a publié aujourd'hui les résultats de son reporting environnemental 2020. Malgré une année difficile avec la pandémie mondiale, Bona a continué de progresser dans son programme de développement durable, avec notamment une innovation continue de ses produits, la réduction de sa consommation d'énergie et des dons à des communautés locales.



« Faisant partie d'une communauté internationale, nous devons continuer à nous concentrer sur les problèmes qui touchent notre monde », a déclaré Pontus Cornelius, président-directeur général de Bona. « En tant que marque durable, Bona prend des engagements et des mesures pour faire mieux non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Depuis 100 ans, le développement durable est à la base de notre entreprise et nous allons donc nous appuyer sur cette base pour poursuivre nos efforts dans les années à venir. »

Faits marquants de l'année

En 2020, la société a atteint un certain nombre de jalons importants. Par exemple, Bona estime que la quantité produite de produits de finition de sols, destinés ainsi à la finition plutôt qu'au remplacement des sols en bois dur, a permis de sauver 28 millions de mètres carrés d'une zone forestière de chênes de 125 ans, équivalant à 3 610 terrains de football.

« L'une des étapes les plus importantes de l'année dernière a été la recherche tierce menée par l'Institut suédois de recherche environnementale IVL qui a démontré que la remise en état d'un plancher en bois ou en PVC réduit l'empreinte carbone de plus de 75 % », a déclaré Björn Johansson, directeur mondial de l'environnement chez Bona AB. « Ce type de données soutient une approche d'économie circulaire de la construction et de la rénovation, et c'est comme cela que nous créerons tous un avenir meilleur. »

En outre, Bona s'est adaptée au changement de contexte en 2020. Alors que la pandémie a mis davantage l'accent sur le nettoyage et l'assainissement, Bona a lancé une nouvelle formule de nettoyage antibactérien avec un grand succès. Le monde s'appuyant sur les ressources numériques, le commerce électronique a pris de l'ampleur dans le monde entier. Bona a augmenté ses ventes en ligne sur tous les marchés et a enregistré plus de 28 500 connexions à BonaTraining.com avec 500 formations supplémentaires terminées par rapport à 2019.

Alors que Bona parcourait ses défis commerciaux de cette époque sans précédent, la société restait fidèle à sa valeur fondamentale consistant à donner en retour aux autres. Via l'initiative Bona Cares, un programme communautaire axé sur la réalisation de petits actes de générosité, la société a aidé les personnes touchées par la pandémie, notamment en faisant don de désinfectants pour les mains, de masques N95 et d'autres produits, ainsi qu'en fournissant des aliments aux personnes dans le besoin. Le programme s'est déroulé aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Faits marquants

Les autres faits notables du reporting environnemental 2020 de Bona comprennent :

Les panneaux solaires dans les installations de Bona à Limburg, en Allemagne, et à Malmö, en Suède, ont généré 768 448 kWh d'énergie solaire.

La consommation énergétique globale de Bona a été réduite de 20 %.

Le programme Bona Certified Craftsman a célébré son 10 e anniversaire avec 2 800 membres dans le monde entier.

anniversaire avec 2 800 membres dans le monde entier. Bona Germany a testé Bona Pure avec les règles techniques pour les agents biologiques (Technical Rules for Biological Agents) de l'agence tierce, qui ont vérifié que le produit répondait aux exigences élevées en matière de sécurité, de santé et d'hygiène dans les soins de santé.

La première phase du projet de l'université de Lund sur les voies de transport et le plastique durables (STEPS) a été achevée, produisant un composant du sucre qui a le potentiel de créer du plastique utilisable, voire potentiellement de fabriquer du plastique à partir de sciure.

2020 a été la quatrième année de participation de Bona au programme Village Uplift de Hand in Hand dans le sud de l'Inde.

À propos du cadre du reporting environnemental 2020 de Bona

Pour la quatrième année consécutive, Bona a annoncé le travail de développement durable de la société conformément à la législation et aux normes suédoises. Le reporting environnemental 2020 s'aligne sur les Objectifs de développement durable de l'ONU et résume les informations de durabilité dans les quatre domaines suivants : environnement, conditions sociales, personnel et respect des droits de l'homme et lutte contre la corruption. Consultez le rapport complet sur la page bona.com/sustainability.com.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d'entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 3,1 milliards SEK (soit 307 millions EUR) en 2020. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com .

Contact : Heather Lindemann | Bona

+1 (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com

Des photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles à l'adresse :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e859e89-346c-49ca-b964-5ffaa12d49d4



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c32f8fc-49fc-4957-babc-093b886e5204