BOREO OYJ Pörssitiedote 14.4.2021 klo 15:00

Boreo Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Boreo Oyj tiedotti 1.4.2021 ostaneensa Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy:n ja Teitteam Oy:n (”Yhtiöt”) koko osakekannan Yhtiöiden toimitusjohtajalta ja omistajalta Mika Erkkilältä ja Teitteam Oy:n vähemmistöomistajalta. Osana kauppahinnan maksua, Boreo toteutti 12 500 osakkeen suunnatun osakeannin Mika Erkkilälle. Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 14.4.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 593 500.



Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun uudet osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, arviolta 15.4.2021. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 15.4.2021.

Vantaalla, 14. päivänä huhtikuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

