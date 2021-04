Intema signe une lettre d'entente pour acquérir Advertiise Technologies Inc.

English French

L'acquisition d'Advertiise permet de renforcer les services de marketing d'eFlyerMaker et de HypeX.gg, grâce à une place de marché publicitaire mondiale en ligne de premier plan.

L'acquisition contribuera aux revenus d'Intema : Advertiise compte plus de 25 000 utilisateurs dans 40 pays, plus de 150 000 annonces publicitaires mondiales et plus de 135 millions d'impressions publicitaires quotidiennes.

Advertiise s'est classée au premier rang du référencement Google pendant 3 années consécutives et a été sélectionnée comme finaliste en 2016 dans StartUp Canada, et fut parmi l’une des Top10 Canadian Startups en 2017.

La taille actuelle du secteur mondial de la publicité est de 600 G$ US et continue de croître de 4 à 6 % par an.1

MONTRÉAL, 14 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'entente le 13 avril 2021 pour acquérir la totalité des titres émis et en circulation d'Advertiise Technologies Inc. (« Advertiise »), une société privée parmi les premières à développer des places de marché publicitaire de pair à pair, qui fait évoluer le secteur de la publicité via les technologies de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle (l' « Acquisition »).



Advertiise® est une place de marché publicitaire mondiale en ligne qui met en relation les acheteurs et les fournisseurs de médias sur tous les canaux publicitaires sans avoir recours à un intermédiaire. Elle permet aux vendeurs de médias de répertorier, fixer le prix et promouvoir les inventaires d'actifs médias en temps réel, y compris les attributs des actifs (trafic/visites/etc.). Les acheteurs de médias bénéficient de la possibilité d'accéder à des inventaires d'actifs médias en temps réel adaptés à leurs besoins publicitaires et de réaliser des transactions via la plateforme. Advertiise a été l'une des premières entreprises à développer une place de marché publicitaire de pair-à-pair et fait évoluer le secteur de la publicité en offrant une expérience de bureau/mobile fiable et intuitive, soutenue par une infrastructure SaaS et les technologies de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle. Initialement lancée au Canada en 2017, Advertiise est présente sur de nombreux marchés internationaux et poursuit son expansion mondiale en se concentrant sur sa place de marché : advertiise.com



Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, les états financiers non audités de l'entité prédécesseur d'Advertiise ont rapporté des revenus totaux de 110 000 $US et un bénéfice net de 46 000 $US, et au 31 mars 2021, Advertiise avait des actifs totaux de 263 000 $US et des passifs totaux de 380 000 $US.



« Lancée en février 2017, Advertiise, l'une des 10 meilleures entreprises en démarrage canadiennes en 2017 compte désormais plus de 25 000 utilisateurs dans plus de 40 pays à travers le monde. Elle a été classée #1 du référencement Google pendant 3 années consécutives et a été sélectionnée comme finaliste en 2016 dans StartUp Canada. Avec plus de 135 millions d'impressions publicitaires quotidiennes et en constante progression, nous croyons fermement que cette acquisition répond à notre engagement de créer une expérience numérique inégalée. Nous évoluons, grandissons et cherchons constamment à élargir notre portefeuille de plateformes technologiques interconnectées. Avec Advertiise et son équipe exceptionnelle rejoignant la famille Intema, nous créons un écosystème qui nous permettra d'attirer, d'engager et de retenir les annonceurs, les affiliés, les éditeurs, les joueurs réguliers et les joueurs occasionnels, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema.



« Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe d'Intema et à son portefeuille d'entreprises. Ce partenariat s'inscrit dans notre vision stratégique qui consiste à travailler aux côtés de solides partenaires dans le domaine des médias numériques. Les conditions du marché ont changé de façon dramatique et soudaine en 2020. Néanmoins et contre le vent contraire de la pandémie, Advertiise a quand même réussi à doubler ses revenus et à acquérir des actifs stratégiques. Nous avons la ferme intention de poursuivre nos efforts et de continuer à augmenter les revenus et l'acquisition de clients en 2021, en nous concentrant sur les actifs des médias numériques dans la catégorie des médias Esports, » a déclaré Mark Vella, chef de la direction d'Advertiise Technologies Inc.



Modalités de l'acquisition



Afin d'acquérir Advertiise sur une base exempte de liquidités et de dettes, Intema : (i) émettra 2 millions d'actions ordinaires (chacune étant une « Action ») de la Société (les « Actions de la contrepartie »), et (ii) paiera un montant maximal de 2 M$ CA, en espèces ou en Actions à un prix égal au plus élevé du prix du marché (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) et du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 5 jours de la date précédant le paiement, au choix d’Intema, sous réserve de l’approbation préalable de la Bourse de croissance TSX, en fonction de la réalisation par Advertiise des projections de revenus suivantes:



Si les revenus sont supérieurs à 7,5 M$ CA au cours de la période de 12 mois suivant la clôture de l’Acquisition (la « Date de clôture »), les vendeurs recevront un montant supplémentaire de 1,0 M$ CA; Si les revenus sont supérieurs à 11 M$ CA au cours de la période de 12 à 24 mois suivant la Date de clôture, les vendeurs recevront un montant supplémentaire de 1,0 M$ CA.

Les Actions de contrepartie qui seront émises aux vendeurs d'Advertiise seront sujettes à un entiercement volontaire selon les conditions suivantes : (i) 25 % pourront être vendues quatre (4) mois plus un (1) jour après la Date de clôture, (ii) 25 % six (6) mois après la Date de clôture, et (iii) 25 % les neuf (9) et douze (12) mois suivant la Date de clôture.



Afin de faciliter l'atteinte des objectifs annuels de revenus, Intema allouera un fonds de roulement minimum de 2 M$ CA aux opérations d'Advertiise.



Les parties ont convenu de déployer des efforts commercialement raisonnables pour conclure l'Acquisition au plus tard le 30 avril 2021. La lettre d'entente prendra fin dans le cas où les parties ne parviennent pas à conclure l'Acquisition au plus tard le 30 avril 2021, à moins que les parties ne la prolongent par écrit.



L'Acquisition a été négociée sans lien de dépendance et est sujette à une diligence raisonnable de la part d'Intema, à la signature d'une entente définitive et à l'approbation des autorités réglementaires, y compris la Bourse de croissance TSX.



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



1 Source: Advertising market worldwide – statistics & facts, Statista, January 15, 2021