Une étude de CarGurus révèle que plus de la moitié des propriétaires de voitures canadiens prévoient d'investir dans un véhicule électrique au cours des dix prochaines années

English French

CAMBRIDGE, Mass., 14 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), un leader mondial du marché automobile en ligne, annonce aujourd'hui sa toute dernière étude sur les sentiments des consommateurs à propos des véhicules électriques. Le sondage de CarGurus sur les sentiments à propos des véhicules électriques a analysé les réactions des consommateurs sur une série de sujets liés aux véhicules électriques, y compris l'acquisition future, les opinions sur les marques de ce type de véhicules et les préférences d'achat générales.



Interrogés sur la probabilité qu'ils se procurent un véhicule électrique, 32 % des répondants ont indiqué qu'ils le feraient probablement ou certainement au cours des cinq prochaines années, ce chiffre passant à 54 % pour ce qui est des dix prochaines années. Pourtant, de nombreux consommateurs n'envisagent pas encore d'en posséder un. Dans l'étude, 64 % des personnes interrogées ont indiqué qu'un plus grand nombre de bornes de recharge dans leur région les convaincrait d'acheter un véhicule électrique, un pourcentage très similaire évoquant la possibilité de trouver des pièces de rechange et des batteries et la question de savoir si les économies de carburant et d'entretien à long terme compensent le prix initial plus élevé des véhicules électriques (60 % chacun).

Au cours des années précédentes, aux États-Unis, Tesla a obtenu le statut d'entreprise la plus digne de confiance pour la fabrication de véhicules électriques. Cette tendance s'est maintenue au Canada, 33 % des répondants faisant confiance à cette entreprise pour la conception de tels véhicules. Cependant, cette position de leader est vulnérable, car 80 % des personnes qui envisagent d'acheter un véhicule électrique reconnaissent qu'elles sont réceptives à plusieurs marques. Tesla tient le haut du pavé en ce qui concerne les acheteurs qui envisagent de posséder un véhicule électrique dans les dix prochaines années. En tout, 53 % d'entre eux sont susceptibles d'envisager d'acheter un véhicule Tesla. Viennent ensuite Toyota (40 %), Honda (25 %) et Ford (25 %). Si l'on compare les modèles lancés récemment, le Cybertruck de Tesla attire l'attention des consommateurs à son avantage par rapport au F-150 EV de Ford et au Hummer EV, 33 % des répondants l'envisageant comparativement à 30 % et 20 %, respectivement, pour les autres modèles.

« Le sondage de CarGurus sur les sentiments à propos des véhicules électriques montre que l'intérêt pour les véhicules électriques au Canada se généralise rapidement. Selon nos données, cette demande devrait se traduire par des ventes de véhicules au fur et à mesure que l'infrastructure deviendra plus largement disponible, déclare la directrice de la connaissance des besoins des clients chez CarGurus, Madison Gross. Même si Tesla occupe actuellement une position prépondérante en matière de réputation et de considération d'achat, les véhicules électriques représentent une grande opportunité en ce sens que la majorité des acheteurs n'a pas encore ciblé cette marque comme la seule vers laquelle se tourner pour l'acquisition d'un tel type de véhicule. »

De plus, l'étude a révélé des préférences en matière d'état et de style de carrosserie : parmi ceux qui prévoient d'acquérir un véhicule à carburant alternatif dans les 10 prochaines années, 82 % envisageraient d'acheter un nouveau véhicule électrique et 63 % opteraient pour une carrosserie de type véhicule utilitaire sport ou véhicule métis.

Les résultats complets du sondage se trouvent ici et toutes les demandes peuvent être envoyées à pr@cargurus.com .

Méthodologie

En février 2021, CarGurus a interrogé 495 propriétaires d'automobiles au Canada sur leurs sentiments à l'égard des véhicules électriques au moyen d'un sondage en ligne. La répartition des répondants était équilibrée sur le plan des données démographiques clés (sexe, région, âge). CarGurus mène également cette étude au Royaume-Uni et, depuis plusieurs années, aux États-Unis.

À propos de CarGurus

Fondée en 2006, CarGurus (Nasdaq:CARG) est une place de marché automobile mondiale en ligne mettant en relation acheteurs et vendeurs de voitures neuves et d'occasion. L’entreprise a recours à une technologie exclusive, à des algorithmes de recherche et à des analyses de données pour instaurer la confiance et la transparence dans l'expérience de recherche de véhicules automobiles et aider les utilisateurs à trouver les meilleures offres auprès des concessionnaires les mieux notés. CarGurus est le site de magasinage automobile le plus visité des États-Unis (source :Comscore Media Metrix® Multi-Platform, Automotive – Information/Resources, Total Audience, Q4 2020, États-Unis (L'ensemble concurrentiel comprend : CarGurus.com , Autotrader.com, Cars.com, TrueCar.com )). Outre les États-Unis, CarGurus exploite des marchés en ligne au Canada et au Royaume-Uni. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, CarGurus exploite également les marchés en ligne Autolist et PistonHeads, respectivement, en tant que marques indépendantes. CarGurus détient également une participation majoritaire dans CarOffer, une plateforme numérique instantanée de vente en gros basée à Plano, au Texas.

Pour en savoir plus sur CarGurus, visitez www.cargurus.ca .

CarGurus® est une marque déposée de CarGurus, Inc. Tous les noms de produits, marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2021 CarGurus, Inc., Tous les droits sont réservés.