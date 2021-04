Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 32/2021 Odense, 14. april 2021

Scape Technologies A/S indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes den 14. april 2021 til ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S til afholdelse torsdag den 6. maj 2021 kl. 9:00.

Generalforsamlingen afholdes på Østerbro 5C, 5000 Odense C

Dagsorden:

Valg af dirigent Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Dagsordenen er vedhæftet denne meddelelse og kan i øvrigt findes på www.scapetechnologies.com/investorrelations

Selskabet bemærker, at der vil være særlige omstændigheder forbundet med dette års ordinære generalforsamling grundet situationen med coronavirus:

For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders anbefalinger og tiltag, herunder restriktioner relateret til forsamlinger, opfordrer Scape Technologies A/S til, at aktionærer undlader at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme. Selskabet vil af hensyn til omstændighederne transmittere den ordinære generalforsamling via en elektronisk løsning, hvor det vil være muligt for aktionærer at høre bestyrelsens beretning.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

