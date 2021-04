Resultat af TORM plc’s ordinære generalforsamling den 14. april 2021

English Danish

TORM plc (“Selskabet”) meddeler, at alle forslag, der fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen den 1. marts 2021, blev behørigt vedtaget ved en afstemning på dagens generalforsamling. Resultatet af afstemningen kan ses nedenfor.



Antal stemmeberettigede (til forslagene 1, 2, 3, 4 og 5) 75.353.612 Antal stemmeberettigede (til forslag 6) 425.353.612 Afgivne stemmer i alt (ekskl. C-aktie) 51.676.076 Afgivne stemmer i alt (%) 68,58

Forslag Afstemning Afgivne stemmer Afgivne stemmer

(%) Samlede stemmerettigheder

(%) 1. At godkende årsrapporten og regnskabet for 2020 For

Imod

Blank* 51.121.535

1.075

20.604 99,96



67,84 2. At godkende vederlagsrapporten for 2020 For

Imod

Blank* 51.080.487

61.811

916 99,88 67,79 3. At godkende vederlagspolitikken For

Imod

Blank* 48.123.828

3.018.434

952 94,10 63,86 4. At genvælge Ernst & Young LLP som Selskabets revisor For

Imod

Blank* 51.672.552

2.760

764 99,99 68,57 5. At bemyndige bestyrelsen til at fastsætte revisionshonoraret For

Imod

Blank* 51.139.939

2.360

915 99,99 67,87

Særlige forslag Afstemning Afgivne stemmer Afgivne stemmer

(%) Samlede stemmerettigheder

(%) 6. At godkende de opdaterede Selskabsvedtægter For

Imod

Blank* 400.958.924

166.106

18.184 99,95



94,26

* En blank stemme er ugyldig og tælles ikke med I beregningen af andelen af stemmer ‘for’ eller ‘imod’ et forslag. Bortset fra forslag 4, blev der modtaget 532,862 ‘ikke-stemmeberettigede stemmer’ fra mæglere. Disse stemmer er medregnet i det totale antal afgivne stemmer, men ikke i stemmerne ‘for’ eller ‘imod’ et forsalg.



Kære aktionærer

Velkommen til generalforsamlingen.

Efter et højst usædvanligt år er jeg meget tilfreds med, at TORM kan rapportere et solidt resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) på USD 272 mio. for året og på baggrund af det stærke resultat har returneret betydelige udlodninger til vores aktionærer på USD 71 mio. Det er endvidere glædeligt, at TORM fortsat baner vejen for en grønnere fremtid ved, at vi forpligter os til at nå ambitiøse mål for reduktion i udledning af CO 2 .

Som resten af verden har TORM været ramt af COVID-19 pandemien i 2020 og i starten af 2021. På markedet for produkttank har pandemien medført et skarpt fald i efterspørgslen på olieprodukter, hvilket igen har medført oplagring af olie i et hidtil uset omfang. På grund af begrænset lagerkapacitet til lands blev en betydelig andel af den globale flåde af produkttankere brugt som flydende lagre, og fragtraterne steg midlertidigt til et rekordhøjt niveau. Markedet steg yderligere som følge af langvarige diskussioner mellem OPEC og Rusland, hvilket medførte fortsat store olielagre. I andet halvår medførte fortsatte bestræbelser på at inddæmme pandemien en opbremsning i et oliemarked, der ellers var i bedring, og fastholdt handlen på et lavt niveau, hvilket er fortsat ind i 2021.

Den integrerede One TORM-platform og specielt den ekstraordinære og meget professionelle indsats fra TORMs søfolk har sikret, at TORM har opretholdt alle driftsmæssige aktiviteter til vands og til lands under COVID-19 pandemien. Selvom besætningsskift fortsat udgør en udfordring som følge af rejseforbud og karantæne i en række lande rundt om i verden, har TORM siden slutningen af andet kvartal oplevet en betydelig positiv udvikling, og ved udgangen af 2020 er andelen af søfolk med udløbne kontrakter tilbage på et normalt niveau som før COVID-19.

2020 har medført mange både operationelle og kommercielle udfordringer, og jeg er meget tilfreds med at kunne meddele, at TORMs integrerede operationelle platform har været hovedårsagen til, at det er lykkedes for Selskabet at navigere i det ekstraordinære marked for produkttank i løbet af året.

Igen i 2020 har TORM været i stand til at levere best-in-class kommercielle resultater, og med TORMs fokus på optimal geografisk positionering af flåden og strategiske prioritering af handel på spotmarkedet har vores flåde været godt positioneret til at opfange den pludselige stigning i markedet i årets andet kvartal.

For helåret 2020 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 19.800 mod USD/dag 16.526 i 2019. Dette er væsentligt over TORMs break-even niveau før skat og i den øvre ende sammenlignet med vores konkurrenter.

TORM har i løbet af 2020 fortsat fornyet flåden og fik leveret fire skibe i forbindelse med nybygningsprogrammet, købte to MR-skibe bygget i 2010 og bestilte to LR2 nybygninger, der både er brændstofeffektive og klar til dual-fuel. TORM handlede også, da markedet for ældre produktskibe tog en positiv drejning især mod slutningen af andet kvartal og solgte otte skibe bygget mellem 1997-2003.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2020 indgik TORM aftale med Team Tankers om køb af otte MR-skibe bygget i 2007-2012 finansieret dels via kontantbetaling, dels via udstedelse af aktier. Seks af skibene har en specialiseret tank-konfiguration og udvidet opdeling af tankene, som giver større kommerciel fleksibilitet, idet skibene kan anvendes til at transportere kemikalier. Alle otte skibe vil indgå i TORMs eksisterende platform, og den forøgede kapacitet vil formindske vores administrative omkostninger per indtjeningsdag med ca. USD 175, hvilket vil skabe synergier på omkring USD 5 mio.

TORM har i løbet af året lavet en gennemgang af vores strategi, forretningsmodel og organisation. Denne gennemgang har dokumenteret, at vores integrerede operationelle platform giver reel merværdi på tværs af TORM og er et centralt element i TORMs evne til at klare sig bedre i markedet for produkttank.

Det er endvidere glædeligt, at TORM i et så ekstraordinært år som 2020 har fortsat og endda formået at forøge integrationen af miljømæssige tiltag.

Siden TORM i 2009 underskrev FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, har den grønne dagsorden været en integreret del af Selskabet, og for at sætte tal på de fremtidige ambitioner har TORM opsat mål for at reducere vores relative udledning af CO 2 med mindst 40% i 2030 sammenlignet med 2008. Vi vil forfølge disse mål med fortsat fokus på de adfærdsmæssige og tekniske optimeringer, som har gjort os i stand til at reducere udledningen med 22% samtidig med, at vi sammen med udvalgte partnere engagerer os i udvikling og design af næste generations mere brændstofeffektive skibe.

Jeg er tilfreds med, at det fremgår af regnskabet, at vi i 2020 har refinansieret gæld på i alt USD 602 mio. således, at alle væsentlige løbetider er forlænget til 2026 eller senere. Helt i tråd med vores målsætning om en yderligere reduktion i vores CO 2 udledning, har vi i en af vores lånefaciliteter inkluderet en prismekanisme, hvor prisen er forbundet med vores CO 2 udledning. Refinansieringen understreger TORMs solide kapitalstruktur.

TORM har i løbet af 2020 udbetalt i alt USD 71 mio. i udbytte til aktionærerne, hvilket dækker indtjeningen i andet halvår 2019 og første halvår 2020. Hovedparten af udbyttet blev udbetalt i september 2020, hvor TORM udbetalte ordinært udbytte på USD 63 mio., svarende til USD 0,85 pr. aktie. I overensstemmelse med Selskabets udlodningspolitik svarede udlodningen til 50% af nettoresultatet i første halvår 2020. Ligeledes i overensstemmelse med Selskabets udlodningspolitik anbefaler bestyrelsen ikke at udbetale udbytte for andet halvår 2020.

Alt i alt, er jeg tilfreds med, at vores stærke indtjening målt på den investerede kapital viser, at TORM leverer markedsledende resultater for vores investorer. TORM opnåede for hele året et korrigeret afkast af investeret kapital (ROIC) på 9,3% sammenlignet med 5,2% i 2019.

Til sidst vil jeg gerne takke vores sømænd og ansatte til lands for deres hårde arbejde og den dedikation, som de har udvist hver eneste dag gennem dette udfordrende år. Jeg er overbevist om, at TORM på basis af vores One TORM mindset og vores stærkt forankrede sikkerhedsprincipper vil fortsætte med at levere på løfterne til vores kunder og andre interessenter i 2021 og i mange år fremover.

Tak.

