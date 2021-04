English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 14.4.2021 klo 16.00 (CEST)

Savosolarin ja Lemgo GmbH:n neuvottelut päättyivät tuloksettomasti

Neuvottelut Stadtwerke Lemgo GmbH:n ja Savosolar Oyj:n välillä koskien aurinkolämmitysjärjestelmän toimittamista ovat päättyneet tuloksettomasti. Kuten 26.3.2021 tiedotettiin Savosolar Oyj valittiin ensisijaiseksi tarjoajaksi neuvottelemaan aurinkolämmitysjärjestelmän toimituksesta Stadtwerke Lemgo GmbH:lle, mutta nämä neuvottelut eivät johtaneet sopimukseen osapuolien välillä.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 14.4.2021 klo 16.00 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti