Correction: Esker : Activité commerciale du 1er trimestre 2021

La croissance d’Esker devrait continuer à accélérer au cours des deux prochains trimestres en raison de la reprise économique et d’un effet de base très favorable. Compte tenu de l’excellente performance du premier trimestre 2021, Esker relève sa prévision de croissance organique pour l’ensemble de l’année de 15% à 16% ce qui devrait porter le chiffre d’affaires du Groupe aux alentours de 130 M€ si la parité euro/dollar reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s’établir entre 12 et 15%.











À propos d’Esker



Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet en outre d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.



Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.



ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont plus des 2/3 à l’international.