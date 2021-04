Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner i SP Group A/S

English Danish

Schur Finance a/s, nærtstående til bestyrelsesformand Hans W. Schur (Hans W. Schur er bestyrelsesformand i Schur Finance a/s), har i dag solgt 190.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 336, svarende til DKK 63.840.000,00.

Gadplast ApS, der er nærtstående til administrerende direktør Frank Gad (Frank Gad er direktør for Gadplast ApS, og Gadplast ApS er et datterselskab af Frank Gad ApS), har i dag solgt 80.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 336 svarende til DKK 26.880.000,00.

Gadinvest A/S, der er nærtstående til administrerende direktør Frank Gad (Frank Gad er direktør for Gadinvest A/S), har i dag solgt 70.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 336, svarende til DKK 23.520.000,00.

Administrerende direktør Frank Gad har i dag solgt 40.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 336 svarende til DKK 13.440.000,00.

Direktionsassistent Mia Mørk har i dag solgt 20.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 336 svarende til DKK 6.720.000,00.

Ulstrup Invest ApS, nærtstående til Direktør Søren Ulstrup (Søren Ulstrup er bestyrelsesformand i Ulstrup Invest ApS), har i dag solgt 60.000 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 336 svarende til DKK 20.160.000,00.

Se vedlagte skemaer.

Frank Gad udtaler: ”2 udenlandske investorer har vist os den tillid, at de ønsker at købe aktier i SP Group for EUR 21 mio., hvilket vi er glade for. Ledelsen har derfor valgt at stille aktierne til rådighed”.

Vedhæftet fil