Paris, le 14 avril 2021, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020

Eramet annonce que son document d’enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 14 avril 2021.

Le document d’enregistrement universel 2020 peut être consulté sur le site internet de la Société ( www.eramet.com , rubrique Investisseurs / Information réglementée). Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais au siège de la Société : 10, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel 2020 :

Le rapport financier annuel 2020, y compris la déclaration de performance extra-financière (« DPEF ») et le Plan de Vigilance,

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes,

Le descriptif du programme de rachat d’actions





Calendrier

26.04.2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

28.05.2021 : Assemblée Générale des actionnaires

28.07.2021 : Publication des résultats semestriels 2021

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique sur des activités à fort potentiel de croissance, telles que le lithium et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte plus de 13 000 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards d’euros en 2020.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



