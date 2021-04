Worldline: Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 20 mai 2021 à huis clos - Lancement de la nouvelle feuille de route RSE à 5 ans avec le programme Trust 2025 - Information sur la gouvernance du Groupe en 2021

English French

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2020 déposé auprès

de l’Autorité des marchés financiers

Assemblée Générale Annuelle des actionnaires

du 20 mai 2021 à huis clos

Lancement de la nouvelle feuille de route RSE

à 5 ans avec le programme Trust 2025

Information sur la gouvernance

du Groupe en 2021

Bezons, le 14 avril 2021 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui avoir déposé le mardi 13 avril 2021 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel 2020. Ce document intègre notamment le rapport financier 2020, la nouvelle feuille de route RSE à cinq ans au travers du programme Trust 2025 ainsi que le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise.

L’Assemblée Générale Annuelle 2021 de Worldline se tiendra à huis clos le 20 mai 2021

L’Assemblée Générale Annuelle du Groupe Worldline se tiendra le 20 mai 2021 à 14h30. Bien que Worldline attache une attention particulière à cet évènement qui constitue une opportunité pour partager et engager un dialogue constructif avec ses actionnaires, cette année, comme en 2020, du fait du contexte de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et compte tenu du maintien de l’état d’urgence sanitaire, l’Assemblée Générale se tiendra à huit clos, hors la présence physique des actionnaires, conformément à la réglementation applicable, en particulier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 dont les dispositions ont été prorogées par l’ordonnance n° 2021-255 du 9 mars 2021.

Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée Générale, soit par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance.

Afin de permettre à tous les actionnaires de suivre l’Assemblée Générale à distance, celle-ci sera retransmise en direct sur la page dédiée du site internet de la Société. De plus, en accord avec les recommandations de l’Autorité des marchés financiers des mesures pratiques seront prises afin de favoriser la participation active des actionnaires avec la possibilité de poser des questions écrites en amont de l’Assemblée, ou en séance par le biais d’une plateforme dédiée.

Les modalités pratiques de participation à l’Assemblée Générale, ainsi que l’ordre du jour et les résolutions sont disponibles dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire n° 45 du 14 avril 2021 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/).





TRUST 2025 : La nouvelle feuille de route RSE sur les 5 ans à venir

Depuis son introduction en bourse en 2014, Worldline s'est engagé dans une démarche volontaire de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La stratégie qui en découle, entièrement intégrée à la stratégie d'entreprise du Groupe, a été structurée autour de 5 enjeux majeurs, identifiés à travers une analyse de matérialité, dans les domaines du business, des collaborateurs, de la chaîne de valeur et de l'éthique ainsi que de l'environnement. Les indicateurs clés de performance (ICP) associés et les rapports de suivi des performances sont également en conformité avec les recommandations les plus strictes des principales normes extra-financières (option « comprehensive » de la GRI, membre signataire du Pacte Mondial des Nations Unies).

Afin d'apporter plus de crédibilité, de transparence et de rigueur à sa démarche, Worldline a décidé de lancer en 2015 son programme TRUST 2020, reflétant l’engagement et l’ambition à long terme de l’entreprise en faveur du développement durable.

TRUST 2020 a été un véritable levier de transformation permettant de mobiliser l'ensemble de l'organisation autour de 13 objectifs à atteindre d'ici 2020. Par conséquent, 11 objectifs ont été atteints ou dépassés, un objectif a été partiellement atteint et le dernier n'a pas été atteint. Les progrès réalisés dans le cadre du programme TRUST 2020 ont également été récompensés par les agences de notation extra-financière les plus reconnues.

Sur la base de cette forte dynamique et des enseignements tirés, renforcés en 2020 par l'adoption de sa Raison d’Être, Worldline a défini son programme TRUST 2025, qui vise à ouvrir un nouveau chapitre dans le parcours de l’entreprise en matière de RSE.

TRUST 2025 représente le nouveau vecteur de transformation permettant d’apporter une expression et une déclinaison concrète de la Raison d’Être de l'entreprise. Ce nouvel engagement, qui s'inscrit dans la continuité de TRUST 2020, anticipe et prend en compte les nouvelles tendances du marché, les risques et les opportunités ainsi que les changements réglementaires pour les années à venir et repose sur les enjeux suivants :

Garantir l'excellence opérationnelle et une qualité des services de haut niveau

Améliorer l'expérience client grâce à des solutions à impact positif

Favoriser le développement, le bien-être et l'engagement des collaborateurs

Améliorer les pratiques d'achats durables au sein de notre chaîne de valeur.

Promouvoir l'éthique et la confiance dans toutes nos activités

Contribuer à la neutralité carbone

Offrir des terminaux de paiement éco-conçus respectant les principes de l'économie circulaire

Aider nos communautés locales

Avec cette nouvelle ambition, Worldline entend aller plus loin dans son engagement d'excellence en matière de RSE, en appliquant les meilleures pratiques et les plus hauts standards du marché, en mobilisant toute son organisation dans une même direction et en influençant positivement son écosystème pour un monde plus durable.





Information sur la gouvernance du Groupe en 2021

Suite à l’acquisition réussie d’Ingenico, le Conseil d’administration a accueilli de nouveaux membres issus du conseil d’Ingenico conformément à l’accord de rapprochement conclu le 2 février 2020 entre Worldline et Ingenico.

Le Conseil est désormais composé de 65% de membres indépendants, parmi lesquels a été désigné un Administrateur Référent, Monsieur Georges Pauget. Le Conseil bénéficie de la forte et large complémentarité de compétences et d’expériences de ses membres.

Le 7 avril 2021, au regard des dernières informations fournies par Monsieur Bernard Bourigeaud indiquant que les contraintes personnelles qui l’ont temporairement empêché d’assumer les fonctions de Président non-exécutif du Conseil d’administration à la date de réalisation de l’acquisition seront prochainement levées, le Conseil d’administration a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations, de confirmer, dans la lignée de l'esprit qui a animé la conclusion des accords initiaux au moment de l'annonce de l'acquisition d’Ingenico, son intention de nommer Monsieur Bernard Bourigeaud en tant que Président non-exécutif à la fin du troisième trimestre 2021, date à laquelle ce dernier a confirmé qu’il sera en mesure de pleinement remplir cette fonction.

D'ici là, Monsieur Gilles Grapinet continue d'assumer la Présidence du Conseil d'administration en plus de ses fonctions de Directeur Général, afin d'assurer une gouvernance stable et efficace dans le contexte de l’intense activité d’intégration d'Ingenico.

Prochains évènements

21 avril 2021 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021

20 mai 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires

27 juillet 2021 Résultats du premier semestre 2021

19 octobre 2021 Chiffre d’Affaires du troisième trimestre 2021

