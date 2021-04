Investornyhed: FK Distribution udvider samarbejdet med Deutsche Post

English Danish

Investornyhed

14. april 2021

North Medias datterselskab FK Distribution har indgået aftale om at udvide sit samarbejde med Deutsche Post. Med virkning fra 1. juli 2021 skal FK Distribution pakke tryksager til ca. 500.000 husstande i Slesvig-Holsten, mens Deutsche Post fortsat selv står for distributionen. Tryksagerne skal pakkes på FK Distributions pakketerminal i Tilst.

FK Distribution pakker p.t. for Deutsche Post til 143.000 husstande i og omkring Flensborg.

Udvidelsen har ingen konsekvenser for North Medias forventninger til 2021 og ambitioner for 2022-23. Men udvidelsen understøtter FK Distributions ambitioner om at udnytte sit effektive, højteknologiske set-up til at tilbyde miljøvenlige paknings- og logistikydelser på andre nærmarkeder.

Yderligere oplysninger:

Lasse Ingemann Brodt, tlf. 20 24 32 92