ABO-Group souhaite reprendre SEGED en France

English Dutch French

Gand, le 14 avril 2021, 18 heures

Communiqué de presse / Information réglementée

ABO-GROUP annonce la signature d’une lettre d’intention pour l’acquisition de la société française SEGED. Cette acquisition marque une étape importante dans le développement de ses activités environnementales en France. L’acquisition est prévu dans le courant du 2ième trimestre 2021, après la réalisation de la due diligence.



SEGED est un bureau de conseil en environnement et en écologie situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département du Var. Les activités de SEGED complètement parfaitement celles de GEO+ Environnement, le spécialiste français des mines, des carrières et de l’écologie, qui a rejoint le groupe fin 2020.

SEGED

SEGED (Société d’Etudes et de Gestion de l’Environnement et de Déchets) est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’environnement et de l’écologie. Depuis sa création en 2001, la société a acquis une solide expertise dans le cadre des études et de la coordination environnementales, des flux de déchets et de l’assainissement. Le bureau dispose d’une équipe pluridisciplinaire de 25 experts et réalise un chiffre d’affaires d’environ 1.75 millions d’euros.

À propos d’ABO-GROUP

ABO-GROUP est un groupe coté sur Euronext, composé de sociétés semi-intégrées de consultance, de testing et de monitoring, et axé sur les études de sol ainsi que la recherche géotechnique et environnementale. ABO-GROUP dispose de 25 bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le groupe opère également au niveau international sur la base de projets. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site web d’ABO-GROUP (www.abo-group.eu).

Pour plus d’informations :

ABO-GROUP Environment NV

Frank De Palmenaer

PDG ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22



Pièce jointe