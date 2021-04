McPhy annonce la signature d’un partenariat stratégique avec TSG pour la maintenance de ses stations hydrogène

French English

Renforcement de l’offre de services McPhy, pour accompagner le passage au stade industriel

TSG, un partenaire réputé, leader de l’installation et de la maintenance des stations de carburant, gaz et bornes de chargement électrique 24/7 avec plus de 40 000 stations en contrat à travers l’Europe

Une alliance solide pour gagner de nouveaux appels d’offres

La Motte-Fanjas, le 15 avril 2021 – 07h30 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd’hui avoir signé un accord stratégique avec TSG, premier fournisseur européen de services d’installation et de maintenance pour les réseaux de distribution d’énergie (carburants traditionnels, bio-carburants, gaz naturel, électricité, hydrogène…) en Europe, en vue de lui confier la maintenance d’une partie de ses stations hydrogène et répondre conjointement à certains appels d’offres.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Cet accord stratégique signé avec TSG nous permet d’aller plus loin dans la structuration de notre offre de services pour les stations hydrogène. Notre équipe « Service », composée d’experts des technologies hydrogène pourra ainsi s’appuyer sur un partenaire de l’envergure de TSG, dont le réseau s’étend partout en Europe. Cette coopération nous permettra de renforcer la réactivité et la compétitivité de nos prestations de maintenance de stations hydrogène, dans le respect du degré le plus élevé d’exigence pour nos clients. »

Marco Luccioli, Directeur du Service Clientèle, ajoute : « Notre équipe « Service » continue d'être la référence pour nos clients, non seulement pour les questions d’ordre technique, mais également pour les évolutions et mises à jour de nos technologies. A l’heure de la digitalisation, nos experts sont également pleinement mobilisés dans le développement de notre offre de surveillance et diagnostic à distance. En renforçant notre palette de services, notamment avec le partenariat conclu avec TSG, McPhy développe un solide réseau de maintenance, formé aux technologies hydrogène et dédié à la satisfaction Client. »

Jean-Marc Bianchi, Président-Directeur Général du Groupe TSG, souligne : « Devenir un partenaire privilégié de McPhy est une étape importante dans le déploiement rapide de notre stratégie et ambition de devenir l'acteur de référence dans les services et solutions liés aux nouvelles énergies de mobilité. Nous allons accélérer notre présence dans l’hydrogène et participer à son développement au service de la mobilité propre. Cette alliance avec McPhy reconnait la compétence de nos équipes, basées dans tous les pays d’Europe et en Afrique, dans les métiers du gaz (CNG/LNG, GPL et Hydrogène). Grâce à la mutualisation de nos compétences, nous allons renforcer notre expertise dans l’hydrogène. En développant des accords stratégiques avec des acteurs clefs tels que McPhy, TSG construit les fondations de son fort développement dans les énergies vertes de mobilité. »

Renforcer l’offre de services parallèlement au développement industriel

L’accord signé avec TSG permettra à McPhy de proposer pour ses stations hydrogène une maintenance de première qualité 24/7, en s’appuyant sur une expertise reconnue aussi bien dans la distribution d’énergies renouvelables que dans les stations de carburant traditionnel. Cette coopération soutient l’offre de services pour le passage à l’échelle industrielle des projets de stations McPhy. Déjà matérialisée par 35 stations1 installées ou en cours d’installation, cette mise à l’échelle industrielle va s’accélérer avec le développement d’un portefeuille d’opportunités de projets de plus en plus étoffé.

Cette croissance continue du nombre de projets s’accompagne d’exigences de plus en plus élevées en termes de taux de disponibilité et de délais d’intervention. Face à cette demande, McPhy proposera un haut niveau de service, prenant appui sur le réseau de collaborateurs de TSG qui dispose d’un maillage territorial très serré en Europe. Les équipes Service de McPhy pourront dès lors se recentrer sur les projets en développement, la formation, la maintenance préventive et le développement d’une offre de maintenance prédictive, basée sur la collecte et l’analyse de larges volumes de données (« data analysis ») ; tandis que les équipes de TSG, déjà présentes dans l’hydrogène, renforceront encore leur organisation dans cette filière du futur.

Une position commerciale consolidée

L’accord prévoit également la participation à des appels d’offres en commun sans pour autant imposer une relation exclusive entre les deux partenaires qui resteront libres de développer des collaborations avec des tiers sur le segment des stations hydrogène. Cette alliance consolide la position de McPhy sur les solutions de mobilité grâce à une capacité de suivi efficace pour les clients, non seulement au moment de l’installation des stations mais sur toute la durée de vie du projet afin de permettre aux opérateurs d’optimiser le coût complet de leurs installations (« TCO », pour « Total Cost of Ownership »). Les deux Groupes travaillent actuellement sur plusieurs appels d’offres et ont d’ores et déjà identifié de nouvelles opportunités de projets.

Prochains rendez-vous de communication financière

Assemblée Générale le 17 juin 2021

Publication Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À propos de TSG

Présent dans 30 pays, TSG est le premier fournisseur européen de services et solutions à destination des réseaux publics et privés de distribution d’énergies liées à la mobilité. Le Groupe TSG a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros en 2020 et emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs dont les compétences techniques dans les énergies et les solutions technologiques innovantes aident ses clients à concevoir, construire, maintenir, gérer, optimiser et faire évoluer leurs réseaux de distribution d’énergie dédiés à la mobilité. Fort de son expertise reconnue dans les nouvelles énergies de mobilité (électricité, gaz naturel, hydrogène et bio-carburants), la mission de TSG est d’accompagner ses clients dans la transformation et l’entretien de leurs réseaux de distribution d’énergie et de participer activement au développement d’une mobilité verte et durable.

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 20 42







Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu









1 Parmi ces 35 stations, 2 stations font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV signé en juin 2020.





Pièce jointe