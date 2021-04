English Finnish





TELESTE OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 15.4.2021 KLO 9:30

LIBERTY GLOBAL ON VALINNUT TELESTEN HAJAUTETUN VERKKOARKKITEHTUURIN

Liberty Global, yksi maailman johtavista video-, laajakaista- ja tietoliikennepalveluyhtiöstä, ottaa Telesten hajautetun verkkoarkkitehtuurin koekäyttöön. Tavoitteena on tukea Liberty Globalin Gigabit-verkkoa ja antaa yhtiön kaapeliverkko-asiakkaille mahdollisuus hyötyä uuden DOCSIS-teknologian mukanaan tuomista luotettavuus- ja kapasiteettiparannuksista.

Hajautettua verkkoarkkitehtuuria (Distributed Access Architecture, DAA) on jo käytetty menestyksekkäästi Isossa-Britanniassa Coventryssa ja Warringtonissa, ja nyt se otetaan käyttöön Baguleyssa. DAA on uusi tapa rakentaa DOCSIS-verkkoja, ja sen myötä kaapeliverkkoinfrastruktuurilla pystytään tarjoamaan Liberty Globalin asiakkaille data- ja videopalveluja yli 1 Gbps:n nopeudella aidossa operatiivisessa ympäristössä.

Viimeisten 12 kuukauden aikana Teleste on tehnyt tiivistä yhteistyötä Libertyn Globalin ja sen brittiläisen tytäryhtiön Virgin Median teknisten tiimien kanssa niin että uusi teknologia on integroitu Virgin Median verkkoympäristöön. Päämääränä on parantaa suorituskykyä Liberty Globalin tilaajaverkossa eli siinä verkon osassa, joka on operaattorin keskuslaitteiston ja kotitalouksien välissä, ja näin parantaa palvelun luotettavuutta ja käyttökokemusta. Lisäksi verkon kapasiteetin hyödyntäminen tehostuu, minkä ansiosta Liberty Global pystyy tarjoamaan gigabitin laajakaistanopeuksia laajalle asiakaskunnalle nopeasti ja entistä kustannustehokkaammin. Ratkaisun taustalla toimii CIN (Converged Interconnect Network) verkko, jolla perinteellinen analoginen tiedonsiirto on korvattu digitaalisella optisella tiedonsiirrolla. CIN-verkko palvelee myös kasvavia B2B-palveluja, mobiiliverkon tukiasemayhteyksiä ja 5G:tä ja on avaintekijä LGI:n tavoitteessa yhdistää kiinteät ja mobiiliverkot saumattomaksi kokonaisuudeksi.

DAA on perusta, jolle Liberty Globalin Gigabit-verkko rakentuu, ja yhdessä Telesten kanssa Liberty Global pystyy parantamaan DOCSIS-verkkonsa kapasiteettia ja laatua sekä tarjoamaan asiakkailleen entistä nopeampia yhteyksiä. DAA on yksi Liberty Globalin Gigabit-verkon avaintekniikoista.





