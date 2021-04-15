547 Energy宣布与Andy Kinsella建立合作

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休斯敦, April 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 547 Energy LLC（下称“547 Energy”）的附属公司、清洁能源投资平台Quantum Energy Partners（下称“Quantum”）今天宣布与欧洲清洁能源行业资深人士Andy Kinsella（下称“Kinsella”）合作设立一家新公司，其使命是在欧洲各地开发、建造、拥有和运营千兆瓦（GW）级的陆上风电、太阳能和能源储存项目资产组合。该新平台Aer Soléir的总部将设于爱尔兰都柏林。



Kinsella在国际能源领域拥有超过35年的丰富经验，曾在爱尔兰电力供应委员会（ESB）、ESB International、通用电气、西门子等公司担任领导职务，最近曾在Mainstream Renewable Power担任首席执行官。此外，Kinsella一直是国际能源机构（巴黎）可再生能源行业咨询委员会成员，曾任Smartwind（一家由Mainstream、Siemens、Ørsted合资成立的海上风电开发公司）董事长，并担任英国爱尔兰商会能源小组委员会成员和气候变化独立委员会（伦敦）咨询委员会成员。

547 Energy首席执行官兼总裁Gabriel Alonso表示：“《欧洲绿色协议》为欧洲向清洁能源经济转型提供了政策路线图，并启动了欧洲到2050年成为全球第一个气候中和大陆的政治雄心。” Alonso补充道：“我们相信现在是投资于加速清洁能源转型的最佳时机，并非常高兴能与Andy合作，由他领导这一新项目。我们完全相信Andy有能力将Aer Soléir发展成长为欧洲领先的、专门从事可再生能源的开发商，并期待着在此旅程中密切合作。”

Quantum董事总经理兼547 Energy董事Sean O’Donnell表示：“我们认识Andy多年，很高兴能通过与他合作来进一步扩大Quantum在清洁能源领域的影响力。他是一位能力得到验证、专注于执行的高管，能够为投资者实现强劲的业绩。欧洲电网脱碳的任务是一项极富意义的工作，需要Andy这样的企业家和Aer Soléir团队的远见和贡献。”

Aer Soléir创始合作伙伴兼首席执行官Andy Kinsella表示：“我个人非常高兴能够在547 Energy和Quantum的支持、远见和专业知识的支持下领导这项激动人心的工作。Aer Soléir的使命是开发和建设一流的大规模能源转换项目，为欧洲各地社区提供实质性的长期经济效益。我们期待着为客户提供安全、可靠和有价值的清洁能源，并为我们的投资者提供卓越的回报。我们的愿景是：在未来的某一天，每个人的生活都将以可持续方式实现电气化；我们很高兴能积极参与，以便为所有人创造一个更清洁能源的未来。”

关于547 ENERGY

547 Energy的目标是与推动清洁能源经济增长的领先企业家合作，从而为其投资者实现价值最大化。迄今为止，547 Energy已投资于 ConnectGen LLC 、 BlueFloat Energy LLC 和ENORA S.A.。547 Energy由行业资深人士Gabriel Alonso创建并领导，并得到全球能源行业领先资本提供方 Quantum Energy Partners 的支持。要了解有关 547 Energy 的更多信息，请发送电子邮件至 info@547energy.com 或联系Joe Sy，电话： +1-713-452-2189。

547 Energy如何得名？

人眼能够在波长大约400纳米（紫色）到700纳米（红色）的范围内看到颜色，其中绿色处于大约490到575纳米之间。547纳米波长是可见的“电光绿色”，这种颜色代表着547 Energy的首要目标：迈向可持续能源的未来。

关于QUANTUM ENERGY PARTNERS

Quantum Energy Partners成立于1998年，是全球能源行业私募股权资本的领先提供商，自成立以来与其附属公司共同管理的股权资产已超过170亿美元。要了解有关Quantum的更多信息，请访问 www.quantumep.com 或联系Michael Dalton，电话：+1-713-452-2110。