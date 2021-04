Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös on julkaistu myös ESEF-muodossa

Keskisuomalainen Oyj, tilinpäätös ja toimintakertomus, pörssitiedote, 15.4.2021 klo 11.00

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 julkaistaan vapaaehtoisesti eurooppalaisen yhtenäisen sähköisen raportoinnin (European Single Electronic Format eli ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Keskisuomalainen Oyj:n laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

