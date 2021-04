SATOlle 100 uutta vuokrakotia Espoon Karakallioon

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 15.4.2021 klo 11.00









Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Espoon Karakallioon Kotkatielle uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Täydennysrakennushanke toteutetaan yhteistyössä Y-Säätiön ja Jatke Uusimaa Oy:n kanssa. Rakentaminen alkaa tämän vuoden huhtikuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita syyskuussa 2023.



SATO allekirjoitti 14.4.2021 urakkasopimuksen Jatke Uusimaa Oy:n kanssa uuden kohteen rakentamisesta Espoon Karakallioon osoitteeseen Kotkatie 6. Kohteeseen rakennetaan omalle tontille yhteensä 100 uutta vuokra-asuntoa. Samassa korttelissa sijaitsee kaksi vuonna 1965 rakennettua kerrostaloa, joissa on 121 SATOn vuokrakotia.

”Hanke toteutetaan täydennysrakentamisena SATOn olemassa olevan kiinteistön nykyiselle pysäköintialueelle. Kaavamuutos laadittiin hyvässä yhteistyössä Espoon kaupungin asemakaavoituksen kanssa, kertoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.



Hankkeen yhteydessä rakennetaan lisäksi kaksi uutta pysäköintilaitosta, joihin sijoittuvat sekä nyt rakennettavan asuinrakennuksen että tontilla jo sijaitsevien talojen pysäköintipaikat. Pysäköintilaitokset valmistuvat huhtikuussa 2022.



Kaavamuutoksessa kaavoitettiin tontti myös toiselle uudelle asuinrakennukselle, jonka toteuttaa KOy M2-Kodit pitkän korkotuen vuokra-asuntoina. Osoitteeseen Kotkakuja 1 rakentuvan M2-Kotien talon arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2022.



M2-Kodit on kohtuuhintaiseen asumiseen ja asunnottomuuden poistamiseen keskittyvän, yleishyödyllisen Y-Säätiö-konsernin omistama yhtiö. SATOn ja M2-Kotien asukkaille valmistuu pysäköintipaikkojen lisäksi myös yhteiset piha- ja leikkialueet.



”On hienoa olla mukana SATOn Karakallion täydennysrakentamishankkeessa. Strategiamme mukaisesti pyrimme rakentamaan vuokra-asuntoja Espoon kaltaisiin kasvukeskuksiin”, sanoo Y-Säätiö-konsernin rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman.

”Jatkeelle tämä mittava täydennysrakennushanke on erityisen mielenkiintoinen varsinkin kestävien energiaratkaisujen osalta. On hienoa, että pääsemme vastaamaan urakasta yhteistyössä SATOn ja Y-Säätiön kanssa. Meille on tärkeää olla mukana rakentamassa koteja, joissa on hyvä olla ja elää”, kertoo Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.

Kestäviä ratkaisuja rakentamisessa

”Tarkastamme aina kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa SATOn vastuullisuusohjelman mukaisesti onko rakennuksiin mahdollista ottaa energiaa maasta. Tämän kohteen lämmönlähteeksi valittiin maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi kohteeseen toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala. Talomme on käytönaikaisesti hiilineutraali, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä”, toteaa Aalto.

Kestävät valinnat on huomioitu lämmitysmuodon lisäksi myös liikkumisessa. Kaikilla autopaikolla on sähköautojen latausmahdollisuus ja asukkaiden käyttöön tulee myös yhteiskäyttöauto. Rakennuksen hiilijalanjälkeä madaltavat myös uusiin asuntoihin sisäpihan puolelle tulevat kotimaiset puuparvekkeet. Puuparvekkeen hiilijalanjälki on negatiivinen eli puusta valmistettu parveke sitoo elinkaarensa aikana enemmän hiilidioksidia ilmasta kuin tuottaa sitä.



Kotkatie sijaitsee Karakalliossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lähimmälle linja-autopysäkille on matkaa 300 metriä. Lähimmät juna-asemat sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä Kerassa ja Kilossa. Autolla Kotkatieltä pääsee alle 10 minuutissa Leppävaaraan Selloon ja Kehä I:lle, Turunväylälle automatka kestää alle viisi minuuttia. Espoon Karakalliossa päivittäispalvelut löytyvät ostoskeskuksesta noin viidenkymmenen metrin päässä Kotkatiestä. Lähistöllä on hyvät ulkoilumaastot.





Lisätietoja medialle:



SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

puh. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi

Y-Säätiö, Pekka Kampman, rakennuttamisjohtaja

puh. 020 7020 211, pekka.kampman@ysaatio.fi

Jatke Uusimaa Oy, Janne Mönkkönen, toimitusjohtaja

puh. 050 346 2813, janne.monkkonen@jatke.fi



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.





Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja asunnottomuustyön asiantuntija. Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Y-Säätiö on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Y-Säätiö-konsernilla on yli 17 000 asuntoa yli 50 paikkakunnalla. M2-Kodit on osa konsernia.





Jatke Uusimaa Oy on osa Jatke-konsernia, joka työllistää yli 300 henkilöä ja jonka liikevaihto on noin 300 M€. Etelä-Suomen alueella toimivaan konserniin kuuluvat lisäksi emoyhtiö Jatke Oy, Jatke Pirkanmaa Oy, Jatke Länsi-Suomi Oy ja Jatke Julkisivut Oy. Jatke on kotimainen ja henkilöomisteinen rakennusyhtiö. Rakennamme ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa: tehdään se mitä luvataan ja kannetaan tekemisestä vastuu.