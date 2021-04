BeOne Group annonce un partenariat stratégique avec Enreach

Enreach, un groupe européen de communications unifiées en forte croissance, accélère son développement en Europe en annonçant un nouveau partenariat d’envergure avec le fournisseur de services BeOne Group en Belgique. C’est dans ce contexte qu’après étude des solutions du marché, le groupe a opté pour la solution de collaboration unifiée ISTRA by Enreach.

À travers ce choix structurant, BeOne Group a souhaité passer une nouvelle étape et s’appuyer sur une plateforme robuste pour proposer aux entreprises une offre de collaboration unifiée innovante et adaptée aux nouveaux modes de travail des entreprises (téléphonie, visio, outil collaboratif, application mobile, etc.). Le choix d’ISTRA by Enreach s’explique également par les nombreuses connectivités proposées par la plateforme. Ainsi, il est possible d’y connecter des environnements CRM par exemple pour offrir une nouvelle expérience aux utilisateurs et leur permettre de gagner en qualité de service et en agilité dans la réalisation de leurs opérations courantes.

Depuis 10 ans, BeOne Group accompagne sa clientèle d’entreprises dès le lancement de leur activité et tout au long de leur développement en leur proposant des offres télécoms, réseau et de collaboration de nouvelle génération. En choisissant ISTRA by Enreach, BeOne Group peut désormais proposer à ses 2 500 clients une nouvelle offre VOIP, en remplacement de sa solution historique Open Source.

Pierre GARCIA, Président de BeOne Group « La solution ISTRA d’Enreach nous permet de commercialiser une offre de communication unifiée et de VOIP innovante et reposant sur une architecture sécurisée et performante. Cette dernière nous permet de renforcer notre compétitivité en proposant une solution agile, simple d’utilisation et parfaitement adaptée aux nouveaux modes de collaboration des entreprises. Nous avons d’ores et déjà migré quelques entreprises sur cette offre et allons maintenant commencer à la commercialiser à grande échelle à long terme.»

Pierre Vidalenc, Directeur Commercial Enreach for Service Providers «Enreach est très heureux d’avoir formalisé ce partenariat avec un acteur comme BeOne Group pour ouvrir un nouveau marché en Belgique. La compétence et le savoir-faire de BeOne Group va de plus nous permettre d’acquérir assez rapidement un nouveau parc clients avec des utilisateurs cherchant des services innovants de communication unifiée. L’accompagnent de proximité et la flexibilité de nos équipes a été un facteur clé dans cette décision. »