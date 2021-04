EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Forfatningsdomstol erklærer Berlins lejelovgivning ugyldig

Horsens, den 15. april 2021





Den tyske Forfatningsdomstol i Karlsruhe har i dag erklæret den lejelovgivning, der blev vedtaget af Berlins Senat sidste år i strid med forfatningen. Dermed er loven ugyldig.

Lejeloven lagde store begrænsninger på lejeudviklingen, hvilket ville have den fulde effekt i 2021. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har tidligere meldt ud, at det vil have en negativ effekt på omsætningen med DKK 3,7 mio.

Når Selskabet har modtaget nærmere information om, hvorledes lovgivningen skal tilbagerulles og hvornår tilbagerulningen vil få effekt, melder Selskabet ud, hvilken positive effekt det får for resten af 2021.







