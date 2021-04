PATTISON Affichage s’associe à Docma pour lancer SweetSpot©, un outil d'optimisation et de mesure des médias de transport en commun

English French

TORONTO, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, le plus important fournisseur de produits d’affichage au Canada a annoncé le lancement de SweetSpot© Transit Streetcar Measurement, un outil de planification inédit pour aider les agences à optimiser leurs investissements en publicités itinérantes sur les transports collectifs. En partenariat avec la société Docma, société technologique spécialisée en média et en science du marketing, PATTISON Affichage met en place pour la première fois un outil indépendant de mesure et d’optimisation de portée et de fréquence pour les plus grands formats publicitaires des transports collectifs. Le projet pilote débute avec le maquillage d’un tramway de la TTC.



Avec SweetSpot©, PATTISON offre aux agences et aux annonceurs une façon d’optimiser leur campagne itinérante sur les transports collectifs, d’évaluer leurs investissements média et de mieux comprendre les répercussions que ces campagnes auront sur les objectifs commerciaux. À l’étape de la planification, l’outil de mesure des tramways fournit des renseignements démographiques et psychographiques sur les publics cibles ce qui permet aux annonceurs d’optimiser la portée, la fréquence et la livraison d’impressions en fonction des investissements média.

Pour mesurer les impressions ainsi que l’exposition d’un public cible à une campagne itinérante, SweetSpot© utilise une méthode probabiliste d’évaluation de la portée et de la fréquence. Pour y arriver et pour illustrer l’itinéraire qu’empruntent les campagnes publicitaires, Docma ajoute des données de polygones à la flotte de tramways et, par le biais des données de GTFS (General Transit Feed Specification) émanant des horaires de la TTC, crée des périmètres virtuels aux arrêts des tramways. Au moment du passage de chaque tramway, la technologie capture en temps réel les données d’identification anonymes des appareils mobiles se trouvant à l’intérieur des périmètres virtuels et Docma enregistre ces données. Des renseignements comme la fréquence d’entrée et la durée de présence de chaque appareil dans le périmètre deviennent alors accessibles. Puis, en considérant le code postal de l’identifiant des appareils mobiles, SweetSpot© arrive à illustrer graphiquement la portée optimale pour chacun des segments démographiques et psychographiques définis par Environics Analytics et PRIZM. C’est ainsi que le premier modèle propriétaire enrichi de mesure d’impressions pour la publicité itinérante sur les transports collectifs a vu le jour au sein de l’industrie publicitaire canadienne.

« C’est avec une immense fierté que nous introduisons pour la première fois sur le marché un outil d’optimisation de campagne publicitaire itinérante sur les transports collectifs réellement innovant. L’outil SweetSpot© influencera la façon de planifier ces campagnes, car les agences et les annonceurs disposent désormais d’une méthode directe pour évaluer la portée et la fréquence maximales des campagnes sur des tramways en fonction des budgets disponibles.

Nos clients pourront aussi tirer profit des données de référence exclusives de PATTISON concernant le rappel publicitaire puisque celles-ci ont été intégrées pour une première fois dans la plateforme SweetSpot©. Cette solution leur permettra de comparer leur plan aux données historiques de rendement sur des variables comme le rappel publicitaire et les actions posées. »

Bob Leroux, vice-président et directeur général, Ventes nationales, PATTISON Affichage.

« Nous sommes enchantés de nous associer avec le plus important fournisseur de produits d’affichage au Canada pour développer la première plateforme du genre pour l’industrie. Le mix unique de produits et l’excellence de la couverture des marchés qu’offre PATTISON ont permis de développer un modèle de portée-fréquence très approfondi et précis ainsi qu’une interface améliorée de prédiction du rappel publicitaire. Ces deux initiatives aideront les planificateurs à mieux définir la réussite de leurs campagnes de “sensibilisation” », annonce Sam Rowe, fondateur et PDG, Docma. « Cette formidable expérience de planification aidera les agences à mieux comprendre ce que devrait être l’investissement optimal pour atteindre une “notoriété” mesurable pour leurs clients avec les produits itinérants sur les transports collectifs de PATTISON. »

Puisque les produits de PATTISON sur les tramways des transports collectifs circulent entre le centre-ville et les quartiers avoisinants de Toronto, ils s’avèrent une plateforme extrêmement efficace pour bâtir la notoriété d’une marque et s’adresser à la masse. Désormais, grâce à SweetSpot©, les annonceurs peuvent rendre leurs investissements publicitaires plus stratégiques et efficaces en produits d’affichage itinérants grand format. Une récente étude de National Dynata commandée par PATTISON dévoile que les consommateurs de Toronto qui travaillent de la maison se disent maintenant très exposés et réceptifs à l’affichage, encore plus qu’en période prépandémie, ce qui veut dire que la publicité sur l’extérieur des transports collectifs s’avère un moyen efficace pour les rejoindre.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

