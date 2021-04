Un financement de 125 millions de dollars pour la fusion entre Keyfactor et PrimeKey, afin de populariser la gestion des identités numériques machines

English German French Spanish Swedish

CLEVELAND et STOCKHOLM, Suède, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keyfactor® et PrimeKey® ont annoncé ce jour leur projet de rapprochement sous la bannière Keyfactor, tout en s’engageant à renforcer leur politique d’investissements pour toutes leurs lignes de produits existants.



Keyfactor est le pionnier des offres de PKI as-a-Service et le leader reconnu des solutions d’automatisation du cycle de vie des certificats et de crypto-agilité. Le logiciel EJBCA® de PrimeKey fournit quant à lui une solution de gestion des certificats permettant de définir une autorité de certification racine (CA) la plus puissante et la plus flexible qui soit, puisqu’elle prend en charge des cas d’usage divers - DevOps, IoT, manufacture et entreprise.

La fusion entre les deux acteurs donne naissance à une plate-forme de gestion des identités machine inédite sur le marché, qui combine la technologie d’automatisation du cycle de vie des certificats de Keyfactor et EJBCA de PrimeKey. Cette nouvelle plate-forme se chargera de la gestion de bout en bout des identités des machines, tout en étant dotée d’une grande flexibilité et de capacités très évolutives de délivrance de certificats et de déploiement automatique d’identités, pour des cas d’usage complexes d’entreprise, de l’IoT et de l’OT (technologies opérationnelles).

« Aujourd’hui, les entreprises doivent plus que jamais naviguer dans un monde où il faut gagner la confiance des tiers. La gestion des identités machine ne doit donc plus être considérée comme étant à part d’une stratégie de gestion des identités et des accès (IAM) », explique Jordan Rackie, CEO de Keyfactor. « La croissance de 50% d’une année sur l’autre enregistrée par Keyfactor montre que l’industrie a compris le caractère crucial de la sécurisation de l’identité de chaque machine pour éviter un drame, qu’il s’agisse d’atteinte à la réputation d’une marque, d’une interruption de l’activité ou d’amendes. La fusion avec PrimeKey dope les performances de nos activités regroupées tant au niveau de l’offre de produits et des canaux de distribution, que de l’expertise apportée à nos clients et des vastes communautés open source. »

La gestion des identités machine a été évoquée par les analystes de Gartner dans leur bilan Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2020, saluée comme représentant « un réel atout » pour l’IAM. Si les identités machine – de type clés, certificats et secrets – surpassent toujours en nombre les identités humaines (c’est-à-dire les noms d’utilisateurs et les mots de passe), elles sont bien souvent les grandes oubliées des stratégies d’IAM. Les clients de Keyfactor sont conscients qu’une infrastructure de chiffrement est essentielle pour parvenir à un climat de confiance numérique et aider les RSSI à gagner en crypto-agilité pour leurs activités digitales.

« Ensemble, nos solutions vont offrir à nos clients un choix inégalé en termes de déploiement, avec notamment des solutions PKI as-a-Service, SaaS PKI (Azure, AWS, GCP), des appliances logicielles ou du matériel certifié FIPS 140 », souligne Magnus Svenningson, CEO de PrimeKey. « Avec une telle flexibilité pour les déploiements, nos clients peuvent gérer de façon transparente la totalité de leurs identités machine au sein d’environnements hybrides et multi-cloud. Nos solutions EJBCA, SignServer et Bouncy Castle ont déjà été largement adoptées par la communauté de développeurs afin d’intégrer de la sécurité dans des workflows DevSecOps. Elles resteront en open source car nous continuerons de rester à la pointe de l’innovation, au service de notre clientèle d’entreprise. »

Les collaborateurs de PrimeKey seront intégrés à Keyfactor, créant ainsi un pool de talents inégalé dans la sphère de la gestion des identités. Jordan Rackie conservera son rôle à la tête de l’organisation en qualité de CEO, tandis que Magnus Svenningson en deviendra le Directeur de la stratégie (CSO) et vice-président exécutif (EVP) en charge du développement commercial. La nouvelle entité disposera d’implantations à l’international, avec des antennes aux Etats-Unis, dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique. Soumise à l’aval des autorités suédoises, la transaction devrait être finalisée dans les 90 jours.

« Le marché reconnaît que la sécurisation des identités machine est un pilier fondamental de tout programme moderne de gouvernance des identités », souligne Thomas Krane, Principal chez Insight Partners. « Focalisé au départ sur les identités humaines, le marché des IAM a déplacé le curseur vers celles des machines. Avec cette fusion, Keyfactor est idéalement positionné pour rester à la pointe de cette évolution. Chacun de leur côté, Keyfactor et PrimeKey offrent une approche visionnaire à l’IAM conventionnelle. Ensemble, ces deux acteurs offrent une solution de gestion avant-gardiste pour l’identité de chaque machine ».

Pour accompagner la croissance, Insight Partners injecte du capital à hauteur de 125 millions de dollars, après un premier investissement de 77 millions de dollars dans Keyfactor en 2019.

À propos de Keyfactor

Keyfactor is the leader in cloud-first PKI-as-a-Service and crypto-agility solutions. Its Crypto-Agility Platform™ empowers security teams to seamlessly orchestrate every key and certificate across their entire enterprise. The company helps its customers apply cryptography in the right way from modern, multi-cloud enterprises to complex IoT supply chains.

With decades of cybersecurity experience, Keyfactor is trusted by more than 500 enterprises across the globe. Built on a foundation of trust and security, Keyfactor is a proud equal opportunity employer, supporter and advocate of growing a trusted, secure, diverse and inclusive workplace. For more information, visit www.keyfactor.com or follow Keyfactor on LinkedIn, Twitter and Facebook.

À propos de PrimeKey

PrimeKey is one of the world’s leading PKI and signing solutions providers and has developed several innovative products, including EJBCA® Enterprise, SignServer Enterprise, PKI Appliance, PrimeKey SEE and Identity Authority Manager.

As a pioneer in open-source security software, PrimeKey provides global businesses and organizations the ability to implement vital security solutions, such as e-ID, e-Passports, authentication, digital signatures, unified digital identities and validation. PrimeKey products are Common Criteria and FIPS-certified, the company’s internal processes are ISO 9001, 14001 and 27001 certified and it has numerous Webtrust/ETSI and eIDAS-audited customers.

PrimeKey has offices in Stockholm, Sweden; Aachen, Germany; San Mateo, USA; and Melbourne, Australia. With a global network of technology and reselling partners, PrimeKey supports a customer roster that includes industry-leading companies and institutions across the IT, telecommunications, industry, finance and public sectors. For more information, please visit www.primekey.com or follow on LinkedIn and Twitter.

Contacts presse

Keyfactor

Jamie Walker

Jamie.Walker@keyfactor.com

+1 802 338 0817

MRB Public Relations (pour Keyfactor)

Angela Tuzzo

atuzzo@mrb-pr.com

+1 732 758 1100

PrimeKey

Magnus Svenningson, CEO

Magnus.Svenningson@primekey.com

+46 739 639 700

Tomas Gutavsson, CTO

Tomas.Gustavsson@primekey.com

+46 707 421 096

Akima Media (pour PrimeKey)

Simon A. Löfflad

simon.loefflad@akima.de

+49 89 1795918-0