$125M i nya investeringar boostar Keyfactor och PrimeKeys fusion och mission att leverera komplett hantering av digitala identiteter

CLEVELAND och STOCKHOLM, Sverige, April 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keyfactor® och PrimeKey® tillkännager sin avsikt att gå samman till en företag under namnet Keyfactor, med ökade investeringar i samtliga produktlinjer.



Keyfactor är pionjär inom Public Key Infrastructure (PKI) as-a-Service, och ledande inom livscykelautomatisering för digitala certifikat och lösningar inom kryptoagilitet. PrimeKeys EJBCA® är den mest kraftfulla och samtidigt mest flexibla mjukvaran inom certifikatsutgivning, så kallad Certificate Authority (CA), för DevOps, IoT, industrier samt företag.

Sammanslagningen innebär marknadens första identitetshanteringsplattform för digitala identiteter och kombinerar Keyfactors livscykelautomatisering med PrimeKeys EJBCA. Den nya plattformen kommer att erbjuda en helhetslösning för hantering av digitala identiteter, med flexibel och skalbar certifikatsutgivning av digitala identiteter för komplexa användningsområden inom företag och IoT/OT.

“Now more than ever, enterprises must operate in a zero trust world, and machine identity management can no longer be ignored as part of an identity and access management (IAM) strategy,” förklarar Jordan Rackie, CEO på Keyfactor. “Keyfactor’s 50% year-over-year growth is a testament to the industry’s imperative to secure every machine identity before it leads to loss of brand reputation, business outages or fines. The merger with PrimeKey amplifies the performance of the combined businesses across product offerings, distribution channels, expertise for our customers and large open source communities.”

Hanteringen av digitala identiteter, så kallad Machine identity management, introducerades av Gartner i deras rapport Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2020 och benämns där som en “stor fördel” för Identity and Access Management (IAM). Även om digitala identiteter, så som nycklar och certifikat, fortsätter att vara betydligt fler än mänskliga identiteter, till exempel användarnamn och lösenord, lämnas de ofta utanför IAM-strategier. Keyfactors kunder har insett att kryptografi är den kritiska infrastrukturen som krävs för att säkerställa digital tillit och på så sätt hjälpa IT-säkerhetsdirektörer att uppnå kryptoagilitet.

”Vår kombinerade lösning ger kunderna en valmöjlighet i distributionssätt som saknar motstycke idag; PKI as-a-Service, SaaS PKI (Azure, AWS, CGP), mjukvara eller vår FIPS 140-certifierade hårdvara,” förklarar Magnus Svenningson, CEO på PrimeKey. ”Dessa flexibla distributionssätt ger våra kunder möjlighet att hantera alla digitala identiteter i komplexa hybrid och multi-cloud miljöer i en enda lösning. Våra produkter EJBCA, SignServer och Bouncy Castle är idag några av de mest använda på internationell nivå när utvecklare integrerar säkerhet i DevSecOps. Våra lösningar har alltid varit, och kommer att fortsätta vara, open source, medan vi fortsatt levererar förstklassiga innovationer till våra kunder.”

PrimeKeys anställda kommer att ansluta sig till Keyfactor och på så sätt skapa en oöverträffad blandning av talanger inom identitetshantering. Jordan Rackie kommer att fortsätta som företagets CEO och Magnus Svenningson kommer att anta rollen som chief strategy officer (CSO) och executive vice president (EVP) of business development. Det sammanslagna företaget kommer att ha global närvaro med kontor i USA, EMEA och Asien. Transaktionen förväntas slutföras inom de kommande 90 dagar, efter godkännande av svenska myndigheter.

“The market is recognizing that securing machine identities is a fundamental pillar of a modern identity governance program,” säger Thomas Krane, principal på Insight Partners. “The IAM market is shifting its focus from human to machine identities, and this merger positions Keyfactor to stay on the leading edge of this evolution. Independently, Keyfactor and PrimeKey offer a forward-thinking approach to conventional IAM. Combined, the companies deliver a future-proof management solution for every machine identity.”

Den tillväxtinvestering på $125 miljoner som Insight Partners nu genomför adderas till de initiala $77 miljoner som det New York-baserade riskkapitalbolaget investerade i Keyfactor under 2019.

Om Keyfactor

Keyfactor är ledande inom cloud-first PKI-as-a-Service och lösningar inom kryptoagilitet. Deras Crypto-Agility Platform™ ger säkerhetsteam möjlighet att sömlöst orkestrera varje enskild nyckel och certifikat genom hela företaget. Keyfactor hjälper sina kunder att applicera kryptografi på ett korrekt sätt - från moderna multi-cloud-företag till komplexa distributionskedjor inom IoT.

Med årtionden av erfarenhet från IT-säkerhet förlitar sig idag fler än 500 företag runt världen på Keyfactors teknik. Byggt på en grund av tillit och säkerhet är Keyfactor en arbetsgivare som värdesätter lika möjligheter och som aktivt arbetar för att skapa en arbetsplats med tillit, säkerhet, diversitet och inklusivitet. För mer information, se www.keyfactor.com eller följ Keyfactor på on LinkedIn, Twitter och Facebook.

Om PrimeKey

PrimeKey är ett av världens ledande företag inom PKI och digital signering, och har utvecklat flera innovativa produkter så som EJBCA® Enterprise, SignServer Enterprise, EJBCA Appliance, PrimeKey SEE och Identity Authority Manager.

Som en pionjär inom open source säkerhetsmjukvara erbjuder PrimeKey företag och organisationer runt om i världen möjlighet att implementera vitala säkerhetslösningar så som e-ID, e-pass, autentisering, digitala signaturer, och validering. PrimeKeys produkter är certifierade enligt Common Criteria och FIPS, och företagets interna processer är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 27001. PrimeKey har flertalet kunder certifierade enligt Webtrust/ETSI och eIDAS.

PrimeKey har kontor i Stockholm, Sverige; Aachen, Tyskland; San Mateo, USA; och Melbourne, Australien. Med ett globalt nätverk av teknologi- och återförsäljarpartners har PrimeKey kunder som inkluderar industriledande företag och institutioner inom IT, telekom, industri, finans och den publika sektorn. För mer information, se www.primekey.com eller följ PrimeKey på LinkedIn och Twitter.

Mediakontakter

För att boka intervju med en kontaktperson, var vänlig kontakta:

MRB Public Relations (for Keyfactor)

Angela Tuzzo

atuzzo@mrb-pr.com

+1 732 758 1100

Keyfactor

Jamie Walker

Jamie.Walker@keyfactor.com

+1 802 338 0817

PrimeKey

Magnus Svenningson, CEO

Magnus.Svenningson@primekey.com

+46739639700

Tomas Gustavsson, CTO

Tomas.Gustavsson@primekey.com

+46707421096

Akima Media (for PrimeKey)

Simon A. Löfflad

simon.loefflad@akima.de

+49 89 1795918-0