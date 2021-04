Finnish English

Talenom vahvistaa liiketoimintaansa yhdistysten taloushallinnossa ostamalla Balance-Team Oy:n ja nostaa liikevaihto-ohjeistustaan

Talenom Oyj on ostanut yhdistysten taloushallintoon erikoistuneen Balance-Team Oy:n Helsingissä. Talenomilla on jo ennestään yhdistyksiin ja säätiöihin keskittynyt liiketoimintayksikkö, joka Balance-Team Oy:n oston myötä tekee Talenomista Suomen johtavan toimijan yleishyödyllisten yhteisöjen taloushallinnon palveluntarjoajana.

Balance-Team Oy:n osakekanta siirtyy Talenomin omistukseen 15.4.2021. Ostettu yhtiö on muodostettu 1.4.2021 jakautumisessa, jossa yhtiöstä erotettiin tilitoimistoliiketoimintaan kuulumattomat toiminnot ja omaisuuserät. Siirtyvän tilitoimistoliiketoiminnan liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 2,7 miljoonaa euroa (31.12.2019: 2,8 miljoonaa euroa) ja käyttökate 1,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 1,0 miljoonaa euroa).

Yritysoston johdosta Talenom päivittää taloudellisia näkymiään ja nostaa ohjeistustaan vuodelle 2021 liikevaihdon osalta.

Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa, 18.3.2021 julkaistussa ohjeistuksessa vuoden 2021 liikevaihdon odotettiin olevan 78–82 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotettiin olevan 14–16 miljoonaa euroa.

Yritysostolla ei ole integraatiokuluista ja kauppahinnan poistosta johtuen lyhyellä aikavälillä tilikauden liikevoittoa olennaisesti kasvattavaa vaikutusta, etenkin kun liiketoiminta siirtyy Talenomille kannattavimpien kevään kuukausien jälkeen.

Yrityskauppa toteutetaan ostamalla yhtiön osakekanta kokonaisuudessaan. Maksuvälineinä käytetään suunnatussa osakeannissa merkittäviä Talenom Oyj:n uusia osakkeita ja käteistä. Kauppahinta on 5,3 miljoonaa euroa, josta rahana maksetaan 2,65 miljoonaa euroa ja osakkeina 2,65 miljoonaa euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttyessä on enintään 0,7 miljoonaa euroa.

”Balance-Team Oy:n yrittäjät Susanna ja Jyrki Aaltonen ovat yhdessä henkilökuntansa kanssa yhdistysten taloushallinnon johtavia osaajia Suomessa. Siksi olen erityisen otettu saadessamme heidät mukaan kehittämään jo olemassa olevaa liiketoimintaamme, jossa vastaamme yhdistysasiakkaiden erityistarpeisiin taloushallintopalveluissa”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Meille on toimintamme alusta asti ollut tärkeää turvata asiakkaillemme korkeatasoinen, henkilökohtainen ja yhdistystoiminnan erityispiirteet syvästi huomioiva palvelu. Tilitoimistoalan digitalisoituessa, asiakasodotusten kasvaessa ja lainsäädännöllisten vaatimusten kiristyessä olemme kaivanneet lisäresursseja toimintamme kehittämiseen. Talenomin arvot, strategia ja näkemys toimialan tulevaisuudesta kävivät yksiin omien ajatustemme kanssa. Uskomme, että yhdessä pysymme tarjoamaan asiakkaillemme alan edistyksellisimmät ratkaisut ja henkilöstöllemme turvallisen työpaikan ja uusia urapolkuja”, kertovat Talenomin palveluksessa työtään jatkavat yrittäjät Susanna ja Jyrki Aaltonen.

1 000 euroa Balance-Team Oy* Tulostietoja 1-12/2020 1-12/2019 Liikevaihto 2 702 2 768 Käyttökate 1 044 990 Siirtyvän yrityksen avaava tase, arvio 15.4.2021 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 397 Muut varat 460 Vastaavaa yhteensä 857 Oma pääoma 374 Pitkäaikainen vieras pääoma - Lyhytaikainen vieras pääoma 483 Vastattavaa yhteensä 857 Työntekijöiden lukumäärä 20

Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkittävät 235 003 uutta osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 19.4.2021. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 43 700 625 osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,54 % Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.