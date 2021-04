English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 15.4.2021 klo 15:00





Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 17.5.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen



Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.



Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Taru Narvanmaa ja Antti Sivula sekä uusina jäseninä Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Vesa Tempakka.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Taru Narvanmaa, Antti Sivula ja Vesa Tempakka ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internet-sivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/ .





Hallituksen palkkiot



Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa

muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa

lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle sama lisäpalkkio kuin aiemmalla toimikaudella, eli 750 euroa kuukaudessa.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi laskuja vastaan.



Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.



ENEDO OYJ



Vesa Leino

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Malin, puh. 045 6345 450.







