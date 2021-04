VoltaXplore: Une entreprise de fabrication de batteries pour véhicules électriques

English French

MONTRÉAL, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. ("NanoXplore") (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) et Martinrea International Inc. (“Martinrea”) (TSX: MRE) annoncent avoir formé une coentreprise, VoltaXplore Inc. (VoltaXplore”), une initiative basée sur des batteries pour desservir le marché du transport électrique et du stockage réseau.



VoltaXplore construira dans un premier temps une installation de démonstration pour développer et produire des batteries de véhicules électriques (VE) améliorées au graphène, l’un des matériaux les plus minces et les plus résistants au monde, aux caractéristiques extraordinaires. La coentreprise combine la position de NanoXplore en tant que leader mondial dans la science et la production de graphène et de matériaux améliorés au graphène et l’expertise de Martinrea en tant que fabricant de renom de pièces automobiles et industrielles, spécialisée dans les structures légères et les systèmes de propulsion. VoltaXplore développera et fabriquera des cellules de batterie Li-Ion pour véhicules électriques dans une nouvelle installation de 1 MWh à Montréal. Les partenaires de la coentreprise estiment que les batteries améliorées au graphène amélioreront de façon considérable les performances des batteries existantes.

À la suite d'une démonstration réussie et sur la base des commentaires positifs des clients ainsi que d’une analyse d’affaires, VoltaXplore a par la suite l'intention de construire et de mettre en service une usine de fabrication de cellules de batterie de 10 GWh au Canada.

NanoXplore et Martinrea ont chacune investi 4 millions de dollars dans VoltaXplore en tant que capital de démarrage pour soutenir la construction d'une installation de démonstration, et se sont engagées à fournir jusqu'à 6 millions de dollars supplémentaires chacune en financement de développement, en cas de besoin. NanoXplore et Martinrea détiennent chacune une participation de 50% dans VoltaXplore. Pat D’Eramo, président et chef de la direction de Martinrea, sera le président du conseil de VoltaXplore et Soroush Nazarpour, fondateur et chef de la direction de NanoXplore, sera le chef de la direction. Ils sont également les premiers administrateurs. Chaque entreprise fournira une expertise critique en matière de science, de développement et de fabrication, le cas échéant.

Soroush Nazarpour a commenté:

« Le graphène est un matériau intéressant pour améliorer les performances des batteries Li-ion. Il augmente la vitesse et la capacité de charge des batteries tout en améliorant la sécurité, en permettant aux batteries de fonctionner à plus basses températures. VoltaXplore bénéficiera de l’utilisation de la formule d’anode en silicium enrichie en graphène de NanoXplore et fabriquera des cellules Li-ion cylindriques. L'une des clés de l'avenir du véhicule électrique est l'amélioration significative des batteries, et nous pensons que nous pouvons faire partie de la solution, à la fois chez VoltaXplore et en tant que fournisseur de graphène chez NanoXplore. Nous estimons que le développement réussi de batteries améliorées au graphène entraînera un besoin important de poudre de graphène. Nous continuons de bénéficier de notre partenariat avec Martinrea, et c'est une nouvelle étape dans notre relation de travail fructueuse. »

Pat D’Eramo a commenté:

« Nous faisons de plus en plus partie du paysage des véhicules électriques et sommes très enthousiastes à l'idée de continuer à travailler avec NanoXplore, comme nous l'avons déjà fait dans les opérations de fabrication et dans le développement des premières conduites de frein améliorées au graphène au monde, qui équiperont les véhicules cet été. Martinrea continue d'élargir son portefeuille de produits EV, y compris les plateaux de batteries et les boîtiers de moteurs électriques, où nous avons remporté des contrats avec des clients de premier plan, y compris des équipementiers et des fournisseurs de VE tels que Samsung. VoltaXplore est une prochaine étape naturelle pour nous, car nous combinons nos capacités à fabriquer de bons produits avec le travail de pointe de NanoXplore dans l'espace du graphène. »

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de Martinrea International Inc.

Martinrea est un fournisseur automobile diversifié et mondial engagé dans la conception, le développement et la fabrication de structures légères ainsi que de systèmes de propulsion hautement sophistiqués et à valeur ajoutée. Martinrea exerce ses activités dans 57 sites au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Slovaquie, en Espagne, en Chine, en Afrique du Sud et au Japon. La vision de Martinrea est d’améliorer la vie en étant le meilleur fournisseur possible pour les produits que nous fabriquons et les services que nous fournissons.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’expressions telles que “anticiper”, “croire”, “continuer”, “pourrait”, “estimer”, “prévoir”, “croître”, “s’attendre à”, “planifier”, “avoir l’intention de”, “prévoir”, “futur”, “orientation”, “peut”, “prévoir”, “projet”, “devrait”, “stratégie”, “cible”, “sera” ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire que les résultats réels de la compagnie diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, la compagnie ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

NanoXplore Inc.

Soroush Nazarpour

Président et chef de la direction

info@nanoxplore.ca

(514) 935-1377