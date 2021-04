La FAA et l’AESA approuvent le système de connectivité en vol à bande Ka de Viasat pour les avions Challenger de la série 300 de Bombardier

English French

Leurs certifications permettent aux exploitants des avions Challenger 300 et Challenger 350 de Bombardier d’offrir à leurs passagers les vitesses de téléchargement existantes les plus rapides de Viasat disponibles sur le segment des avions d’affaires superintermédiaires





Bombardier continue d’élargir la gamme de services qu’offre son réseau mondial de soutien en pleine croissance

MONTRÉAL et CARLSBAD, Calif., 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Viasat, société mondiale de communications (Nasdaq : VSAT), sont heureux d’annoncer l’approbation des organismes de réglementation relative au système de connectivité en vol à bande Ka pour l’aviation d’affaires de Viasat, ainsi qu’à son installation pour utilisation à bord des avions Challenger 300 et Challenger 350 en service, afin d’y offrir les vitesses de téléchargement les plus rapides existant sur le segment des avions d’affaires superintermédiaires. Cette solution est aussi offerte pour les avions Challenger 350 neufs, ce qui vient renforcer la combinaison déjà gagnante de performances de l’avion et expérience passager en cabine. L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis et l’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) ont toutes deux délivré un certificat de type supplémentaire à cet effet.

Viasat avait d’abord annoncé, en juillet 2020, qu’elle améliorerait la connectivité en cabine des avions d’affaires Challenger 300 et Challenger 350 de Bombardier. L’approbation de son système de connectivité à bande Ka Global Aero Terminal 5510 par les autorités réglementaires permet aux exploitants de les équiper du système afin de procurer en cabine une expérience Internet de premier ordre sur les liaisons et dans les régions les plus fréquentées du monde. Le système Viasat est installé par Bombardier dans les centres de service de son réseau mondial.

« Bombardier est ravie à l’idée d’offrir à ses clients le système à bande Ka de Viasat procurant en tout temps aux passagers et aux membres d’équipage la connectivité en vol la plus rapide », a déclaré Elza Brunelle-Yeung, directrice principale, Produits, Tarification et Numérique de l’équipe Services et Soutien et Stratégie d’entreprise de Bombardier. « Cette connectivité améliorée vient rehausser l’expérience en cabine inégalée et le vol en douceur qu’offrent déjà nos avions Challenger de la série 300. »

Avec ses récentes annonces soulignant la croissance rapide de son réseau mondial de centres de service, y compris les centres de Melbourne et de Berlin, le lancement de plusieurs nouveaux produits et services enthousiasmants et les plus récentes évolutions du programme Smart Link Plus, Bombardier continue de renforcer son offre pour tenir son engagement de fournir à ses clients la meilleure expérience de service de l’industrie qui soit.

Claudio D’Amico, directeur du secteur de l’aviation d’affaires de Viasat a ajouté : « l’obtention d’un certificat de type supplémentaire pour les avions Challenger 300 et Challenger 350 permet aux exploitants d’avions Challenger de bénéficier du service de connectivité en vol à bande Ka sans limite de vitesse de Viasat – notre offre de connectivité en vol la plus rapide et la plus robuste pour le marché des avions d’affaires superintermédiaires. Notre service soutient les capacités de productivité essentielles aux affaires, dont la vidéoconférence et l’accès par réseau privé virtuel, ainsi que l’utilisation simultanée d’applications de divertissement incluant la diffusion vidéo et audio en continu. »

Aujourd’hui, le terminal Viasat Global Aero Terminal 5510 communique avec les plateformes satellitaires ViaSat-1, ViaSat-2 et KA-SAT de Viasat et sera compatible avec les technologies satellitaires futures de dernière génération de Viasat. La compatibilité future permettra aux clients d’installer l’équipement Viasat et de s’abonner au programme de services de Viasat dès aujourd’hui, en sachant qu’ils auront accès à une capacité satellitaire supplémentaire et à une couverture élargie une fois la constellation ViaSat-3 lancée et opérationnelle.

Pour en savoir plus sur les solutions de Viasat pour l’aviation d’affaires, visitez le site www.viasat.com/business-aviation ou communiquez avec business-aviation@viasat.com.

Pour en savoir plus sur l’installation du système de connectivité à bande Ka de Viasat sur les avions Challenger 300 et Challenger 350 de Bombardier, communiquez avec service.sales@aero.bombardier.com.

À propos de Viasat

Viasat est une société de communications mondiale qui estime que tout et tout un chacun dans le monde peuvent être connectés. Depuis plus de 30 ans, Viasat a contribué à façonner les modes de communication des consommateurs, des entreprises, des gouvernements et des militaires du monde entier. Aujourd’hui, cette société développe le réseau de communications mondial ultime pour propulser des connexions de haute qualité, sécurisées, abordables et rapides afin de changer la vie des gens partout où ils se trouvent – au sol, dans le ciel ou sur l’eau. Pour en savoir plus sur Viasat, visitez le site www.viasat.com, consultez le blogue d’entreprise de Viasat, ou suivez cette société dans les médias sociaux sur : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs couverts par les règles refuges créées en vertu du Securities Act of 1933 et du Securities Exchange Act of 1934. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés sur l’expérience à laquelle les passagers et membres d’équipage peuvent s’attendre à bord des avions Challenger 300 et Challenger 350 de Bombardier; et sur la compatibilité future du terminal Global Aero Terminal 5510 avec le système satellitaire ViaSat-3 de Viasat. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels pourraient différer de manière importante et défavorable des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner cette différence, notons notre aptitude à mettre en œuvre notre plan d’affaires pour nos services à large bande dans les délais prévus ou à quelque moment que ce soit, les risques associés à la construction, au lancement et à l’exploitation des satellites, dont l’effet de toute anomalie, panne opérationnelle ou dégradation des performances du satellite; des problèmes contractuels, des défauts de produit, des problèmes ou retards de production, des problèmes de réglementation, des changements dans les relations avec les fournisseurs clés ou dans leur situation financière, et des technologies qui ne fonctionnent pas conformément aux attentes. De plus, nous vous invitons à prendre connaissance des facteurs de risques contenus dans les documents de Viasat déposés auprès de la SEC et disponibles à l’adresse www.sec.gov, dont le plus récent rapport annuel de Viasat sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne reflètent que les attentes à la date où ils sont formulés. Viasat n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs pour quelque raison que ce soit.

Notes aux rédacteurs

Consultez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, consultez la section des fils RSS de notre site Web.

© 2021 Bombardier Inc. Tous droits réservés. Viasat, le logo Viasat et le signal Viasat sont des marques déposées de Viasat, Inc. Tout autre produit ou nom d’entreprise mentionné n’est utilisé qu’à titre informatif et peut être une marque commerciale de son propriétaire respectif.

« Sans limites de vitesse » signifie qu’aucun plafond n’est fixé à la vitesse livrée à un terminal. Les vitesses peuvent toutefois être limitées en raison des capacités de l’équipement terminal, des conditions du réseau et de l’environnement, et d’autres facteurs.

Bombardier, Challenger, Challenger 300 et Challenger 350 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Bombardier

Louise Solomita

+ 1 514-855-5001 ext. 25148

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

Viasat Inc. Scott Goryl Paul Froelich/Peter Lopez Communications externes Relations avec les investisseurs +1 760-893-2796

Scott.Goryl@viasat.com +1 760-476-2633

IR@viasat.com