Offentliggørelse af prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 15. april 2021 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.



Dokumenterne er opdaterede, med angivelse af PWC som ny revisor for Investeringsforeningen Nordea Invest, og med tal fra årsrapporten for 2020. Prospektets Afsnit 9 ’’Skat og udbytte’’ er opdateret for afdelingerne European High Yield Bonds KL og Virksomhedsobligationer KL.

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk

