Rogers étend le réseau 5G dans l’Ouest et en Ontario et assure le premier vol de drone propulsé par la 5G au Canada

Le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays dessert encore plus de villes au Manitoba et en Ontario1



En collaboration avec InDro Robotics et l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Rogers service Affaires continue d’innover en matière de 5G en assurant le premier vol de drone utilisant la 5G au pays

TORONTO, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays sera maintenant accessible aux résidants et aux entreprises de Selkirk et de Steinbach, au Manitoba, et de St. Catharines, en Ontario. La 5G de Rogers, propulsée exclusivement par Ericsson, dessert 173 villes et municipalités au pays et offre un accès à la 5G sur près de la moitié du territoire canadien. Alors que Rogers lance la 5G à l’échelle du pays, elle continue de démontrer la force de ses réseaux sans-fil et à large bande d’après le dernier rapport d’analyse comparative des réseaux publié aujourd’hui par Ookla®.

Rogers a également annoncé aujourd’hui que Rogers service Affaires a collaboré avec InDro Robotics et le MéridaLabs de l’UBC afin d’effectuer le premier vol d’un système d’aéronef télépiloté (RPAS) au Canada au moyen du réseau 5G sur le campus de l’UBC à Vancouver, en Colombie-Britannique. La 5G permettra de faire voler des drones de façon autonome à partir de centres de commandement à distance connectés sur un réseau 5G. L’infrastructure 5G créée par Rogers à l’UBC permet à des entreprises publiques et privées d’explorer de futures innovations, notamment le suivi des colis, la planification et la livraison par drone. On s’attend à ce que les drones propulsés par la 5G permettent à plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, les ressources naturelles, l’infrastructure et les services publics, la construction, les premiers intervenants et plus, d’avoir accès à des services inexploités2.

L’annonce d’aujourd’hui concernant la collaboration avec InDro Robotics et l’UBC est appuyée par un partenariat pluriannuel entre Rogers et l’université pour la recherche, l’incubation et la commercialisation d’applications 5G au Canada. Rogers continue d’investir dans le réseau et l’innovation partout dans l’Ouest canadien. Dans le cadre des projets à venir de la Société, Rogers continuera d’investir dans l’Ouest canadien en vertu de l’entente visant à fusionner Rogers Communications avec Shaw Communications, permettant ainsi à la société fusionnée de mettre en place des réseaux 5G essentiels, de combler le fossé numérique et de connecter les communautés rurales et autochtones sous-desservies.

« Nous nous efforçons d’offrir la connectivité 5G à encore plus de résidants et d’entreprises du Canada afin de favoriser la prospérité économique dans nos communautés, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie chez Rogers Communications. À mesure que nous continuerons d’investir dans nos réseaux primés et dans l’écosystème 5G au Canada, nous commencerons à voir naître d’autres cas d’utilisation de la 5G qui joueront un rôle essentiel dans la transformation et l’évolution d’industries entières partout au pays. »

« Au cours des 12 derniers mois, la connectivité sans fil est devenue une partie encore plus importante de l’infrastructure essentielle, puisqu’elle permet à nos résidants de travailler, d’étudier et de socialiser en ligne comme jamais auparavant. Les investissements dans des technologies plus robustes comme celle-ci sont essentiels pour les particuliers et les entreprises, et nous sommes heureux de voir St. Catharines dans la carte des communautés bénéficiant de la 5G de Rogers. » – Walter Sendzik, maire de la ville de St. Catharines

« En tant que plaque tournante régionale, destination touristique et porte d’entrée aux lacs, Selkirk a besoin, pour ses habitants et ses entreprises, d’un service mobile de premier ordre à la hauteur des autres excellents services offerts par notre ville. Le réseau 5G est une amélioration qui contribuera au succès à long terme d’une économie locale forte et stable. Nous sommes très heureux de prendre part à cette expansion qui permet des vitesses de téléchargement plus rapide, une capacité accrue et une latence moindre. » – Larry Johannson, maire de Selkirk

« L’accès à la 5G pour les drones est l’étape nécessaire pour libérer leur potentiel afin qu’ils deviennent beaucoup plus productifs, a déclaré Philip Reece, président et chef de la direction d’InDro Robotics. La quantité de données qui peuvent être échangées à une latence presque nulle signifie que le pilote et l’équipage n’ont plus besoin d’être sur place, en présence du drone. Les ingénieurs peuvent effectuer des inspections d’infrastructures essentielles à partir de leur bureau, ce qui augmente la rapidité de réponse et la sécurité. Les premiers intervenants pourront avoir une excellente connaissance de la situation avant d’arriver sur les lieux d’un accident et transmettre des renseignements précieux au centre de commandement de l’incident, et ce, en direct à partir des lieux où il se produit. »

« Cette recherche sur le système d’aéronef télépiloté est un exemple parmi tant d’autres de la façon dont la 5G ouvre la voie à de nouvelles applications avantageuses pour la société. Dans un proche avenir, les drones propulsés par la 5G pourront être utilisés pour surveiller les feux de forêt ou assurer les livraisons de fournitures médicales. Ils peuvent être mis à contribution pour offrir des services de sécurité et utilisés en temps de crise ou lors de catastrophes naturelles. Grâce à la 5G, nous pourrons aborder plusieurs des défis et des possibilités au fur et à mesure que les transports et les infrastructures civiles deviendront intelligents et interconnectés. » - Walter Mérida, professeur à la Faculté des sciences appliquées et responsable, MéridaLabs

La 5G prendra en charge une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent une connectivité en temps réel pour des mises en application comme la prévention des tremblements de terre au moyen de l’IA et l’apprentissage machine, l’exploitation minière autonome et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions.





Les investissements de l’industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l’économie du pays à hauteur d’environ 40 milliards de dollars annuellement ainsi qu’à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d’ici 20263.

Tel qu’annoncé aujourd’hui, Ookla ® a classé Rogers comme le fournisseur de réseau sans-fil et de services à large bande le plus constant au pays pour le troisième trimestre consécutif offrant les vitesses Internet les plus rapides en Ontario et au Nouveau-Brunswick.





a classé Rogers comme le fournisseur de réseau sans-fil et de services à large bande le plus constant au pays pour le troisième trimestre consécutif offrant les vitesses Internet les plus rapides en Ontario et au Nouveau-Brunswick. En 2020, le réseau sans-fil de Rogers a obtenu, pour une deuxième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut.





En 2020, J.D. Power a classé Rogers au premier rang pour la qualité de son réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario.





Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays.

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

