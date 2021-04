Brick passe au vert pour célébrer le Jour de la Terre 2021

English French

EDMONTON, Alberta, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de célébrer le Jour de la Terre 2021, Brick (« l’Entreprise »), une filiale en propriété exclusive de Meubles Léon ltée (« LFL » ou « Léon ») (TSX:LNF), est fière de partager les dernières statistiques de l’entreprise en matière de réacheminement des déchets, ainsi que ses initiatives à venir pour encourager les Canadiens à aider à remettre la Terre sur pieds, brick par brickMD.



Lancé pour la première fois en 2007, le Projet Vert a été le catalyseur de toutes les initiatives environnementales de Brick et a été mis en œuvre par un important programme de recyclage en partenariat avec Waste Management. En 2020 seulement, les efforts de recyclage de Brick ont permis de protéger 42 477 arbres de l’abattage, d’empêcher que plus de 23 millions de gallons d’eau soient utilisés et de conserver plus de 14 millions de kilowatts heures d’électricité.

« La préservation de l’environnement est quelque chose que nous pratiquons tous les jours chez Brick et nos initiatives écologiques nous rendent très fiers » a déclaré Dave Freeman, président de Brick. « Nous nous engageons à améliorer la vie des Canadiens et la gestion de notre impact environnemental n’est qu’une des façons de redonner aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, et ce, d’un océan à l’autre. »

Au-delà du programme de recyclage, Brick est fière partenaire d’Arbres Canada. Ce partenariat a permis de planter et d'entretenir un total de 886 arbres dans tout le pays, créant ainsi un avenir plus durable pour les générations futures.

« Depuis le début de notre partenariat en 2017, Brick a démontré son engagement à prendre soin de la planète. » a déclaré Danielle St-Aubin, PDG d’Arbres Canada. « Ensemble, nous avons planté et entretenu des arbres dans tout le pays, ce qui a permis de rétablir les forêts urbaines et rurales, d’aider les communautés vertes et d’augmenter la quantité d’arbres présents dans d’innombrables cours d’école. C’est avec l’aide de commanditaires dévoués comme Brick que nous pouvons créer de meilleurs endroits où vivre. »

Afin d’aider à créer un monde plus durable, Brick a mis ses employés au défi de poser un geste positif pour l’environnement pendant les deux premières semaines du mois d’avril. Ainsi, pour célébrer le Jour de la Terre, Brick lance le défi aux Canadiens partout au pays d’en faire autant!

L’entreprise demande aux Canadiens de prendre en photo ou de filmer une vidéo de leurs bonnes actions écologiques et de les partager sur Facebook ou Instagram avec le mot-clic #TheBrickEarthDay, puis de commenter la publication du concours sur Facebook ou Instagram afin d’être inscrits pour courir la chance de gagner l’une des quatre cartes cadeaux de 1 000 $ de Brick. Deux gagnants seront choisis sur Facebook et deux sur Instagram.

Pour chaque partage sur les médias sociaux utilisant le mot-clic du concours, Brick, par le biais de son partenariat avec Arbres Canada, plantera aussi un arbre jusqu’à concurrence de 2 500 arbres. C’est le temps de partager!

« Chez Brick, nous nous mettons au défi tous les jours d’être plus soucieux de notre impact environnemental. Le 22 avril, nous mettons les Canadiens au défi d’en faire autant » a déclaré Dave Freeman. « Qu’il s’agisse d’un nettoyage communautaire ou de l'adoption d’habitudes de recyclage plus durables, nous avons hâte de voir à quel point les Canadiens passent au vert et de leur montrer notre reconnaissance pour les effets positifs que ces actions engendreront. »

Brick est ravie de célébrer ce Jour de la Terre pendant sa 50e année de service. Des événements et des initiatives se tiendront en magasin et en ligne tout au long de l’année pour célébrer cette occasion marquante et Brick a hâte d’inviter les Canadiens d’un océan à l’autre à se joindre aux festivités.

Pour plus de renseignements sur les initiatives environnementales de Brick, veuillez visiter le http://csr.thebrick.com/fr/environnement/brick-passe-au-vert/.

À propos de Brick

Dévouée à offrir plus d'économies pour vous, Brick, faisant partie du groupe LFL (Meubles Léon ltée, TSX: LNF), est le plus grand détaillant de meubles, d’électroménagers, de matelas et d’appareils électroniques au Canada. Au service des Canadiens depuis 1971 avec plus de 209 magasins et employant plus de 5 000 travailleurs partout au Canada, Brick est fière de faire partie de votre communauté. Brick se trouve aussi en ligne au brickenligne.com. Restez à l’affût de nos nouveautés et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Meubles Léon ltée

Meubles Léon ltée est le plus grand détaillant de meubles, d’électroménagers et d’appareils électroniques au Canada. Nos bannières de vente au détail incluent : Léon, Brick, Brick Boutique Entrepôt et The Brick Mattress Store. Finalement, grâce à la bannière Midnorthern Appliance de Brick, de même que Appliance Canada de Léon, cela en fait la plus grande entreprise de vente au détail d’électroménagers du pays pour les entreprises de construction, de développeurs immobiliers, d’hôtels et de gestion immobilière. L’entreprise possède 304 magasins de détail d’un océan à l’autre du Canada sous diverses bannières. L’entreprise possède également trois sites Web : leons.ca, brickenligne.com et furniture.ca.

