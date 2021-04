Communiqué de presse Horizon

English French





Communiqué de presse

Paris, le 15 avril 2021

Auchan Retail, Groupe Casino, DIA, METRO et Schiever annoncent ne pas renouveler en 2022 leurs coopérations mises en œuvre au travers des structures Horizon France et Horizon International Services.

Après trois années d’une collaboration, qui aura répondu aux objectifs fixés initialement, au sein des structures communes Horizon Achats et Appels d’offres (pour Auchan Retail, Groupe Casino, METRO et Schiever) et Horizon International Services (pour Auchan Retail, Groupe Casino, DIA et METRO), les enseignes partenaires ont, d’un commun accord, décidé de ne pas renouveler leurs accords de coopérations pour les négociations 2022.

Elles s’attacheront désormais à rechercher, chacune, une organisation à l’achat plus en phase avec leurs nouvelles orientations stratégiques.

Les enseignes confirment qu’elles honoreront, jusqu’à fin 2021, l’ensemble des obligations prises avec les fournisseurs et partenaires dans le cadre des négociations déjà réalisées dans leurs structures communes.

A propos de Auchan Retail

Présent dans 13 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, supermarché, proximité, drive, digital) avec 1985 Points de vente. Auchan Retail met ses clients au cœur de toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue magasins physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. Commerçants nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les 179 590 collaborateurs d’Auchan Retail contribuent, par une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les fournisseurs, à permettre à tous de vivre mieux en mangeant mieux.

Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.

Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr

A propos de DIA

Le groupe DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) est une chaîne de supermarchés de proximité avec 6.169 magasins et franchises en Espagne, au Portugal, au Brésil et en Argentine. DIA s'approvisionne principalement auprès de fournisseurs locaux et répond aux besoins alimentaires quotidiens de plus de 20 millions de clients fidèles, grâce à l'engagement de ses 39 000 employés à travers le monde.

A propos de METRO

METRO est un leader mondial dans la vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires spécialisé dans les services aux cafetiers, hôteliers et restaurateurs (CHR). METRO compte quelques 16 millions de clients qui peuvent choisir de faire leurs achats dans les points de vente de grande taille, de commander en ligne et de retirer leur commande en point de vente ou de se les faire livrer. METRO soutient également la compétitivité des entrepreneurs indépendants avec des solutions digitales et contribue ainsi à la diversité dans l’univers de l’hôtellerie et de la restauration. La RSE est également un pilier essentiel pour METRO qui a figure pour la 7ème année consécutive dans les indices Dow Jones Sustainability Index. La société opère dans 34 pays et emploie plus de 97 000 personnes dans le monde. Sur l’exercice financier 2019/20, METRO a généré 25,6 milliards d’euros de ventes. Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.metroag.de .

A propos de Schiever

Le Groupe Schiever est une tribu de 7100 collaborateurs, dont les membres partagent « une autre idée de la grande distribution » à travers 15 enseignes situées en France et à l’international (Tadjikistan, Pologne, Russie). Cette idée repose sur un relationnel différenciant : plus proche, plus respectueux et plus engagé.

Basé à Avallon, dans l'Yonne (89), le groupe compte près de 170 magasins et établissements intégrés dans les secteurs de l'alimentaire, du bricolage, du textile et de la restauration (bi1, Atac, Maximarché, Proximarché, Auchan, Weldom, Bricoman, Hôli, Schiever Déco, l’Atelier, Kiabi, Flunch), majoritairement présents en Bourgogne-Franche-Comté.

Plus d’informations sur : www.schiever.com







